Natti Natasha reaparece en redes sociales luego de borrar todas sus fotos con Raphy Pina

Natti Natasha alertó a sus millones de seguidores luego de, repentinamente, eliminar todas las fotografías que tenía junto a su pareja Raphy Pina en Instagram. Este suceso alertó al público, que empezó a especular que habría problemas en la relación de la cantante.

Cabe resaltar que, la polémica inició pocos días después de que el empresario fuera condenado tras hallarse culpable de posesión ilegal de armas. No obstante, no sería lo único, pues la fiscalía federal de Puerto Rico también lo tiene en la mira por mentir sobre los millonarios ingresos que tiene.

Sin embargo, el mismo Raphy detuvo todo rumor de una posible separación con la intérprete de “Sin pijama” al publicar un video en redes sociales en compañía de su pequeña hija Vida Isabelle y Natti.

¿Qué dijo Natti Natasha?

Por otro lado, Natti Natasha hizo lo propio y reapareció en redes sociales para pronunciarse al respecto. Fiel a su estilo, no dio explicaciones de por qué borró todas las fotos que tenía, pero se pronunció al respecto con un peculiar mensaje en Instagram.

“Nunca me he caracterizado por controversias. Ahora mucho menos”, fue la frase que compartió la puertorriqueña en sus historias de dicha red social. Además, agregó: “Sus problemas son mis problemas, y lo batallaremos juntos”.

Natti Natasha rompe su silencio en redes sociales. Foto: Natti Natasha/Instagram

Raphy Pina acusado de dar declaraciones falsas

El diario boricua El nuevo día señaló que los fiscales María Montañez y José Ruiz, encargados del caso, presentaron una moción donde se estipulaba lo siguiente: “Toda empresa que genere más de 3 millones de dólares tiene la obligación de rendir un informe anual ante el Departamento de Estado de Puerto Rico con estados financieros auditados por un contable público autorizado”, algo que no habría hecho el equipo del empresario.

De acuerdo a las declaraciones que hizo el cónyuge de Natti, sus ingresos de 2019 no habrían excedido los US$ 3 millones. Algo que no confirma la Hacienda de Puerto Rico, ya que su corporación presentó más de US$ 16 millones de ingresos en el año mencionado.