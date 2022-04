Karla Gálvez, exesposa del futbolista Miguel Trauco, anunció que se casará con el cantante Franck Mendoza Aguilar, vocalista del grupo de cumbia “La del rico vacilón”. En su cuenta oficial de Instagram, sorprendió al compartir una romántica foto en la que ambos sonríen y muestran sus anillos de compromiso.

“Feliz aniversario, amor mío. Y mi respuesta es sí”, escribió Karla Gálvez en la publicación de la red social. “Feliz aniversario, vida mía. Vamos ya a la iglesia”, le respondió el joven cantante.

La publicación ha llamado la atención de fans de la feliz pareja, quienes le enviaron sus mejores deseos por esta nueva etapa que comienzan en su vida amorosa.

“Esa sonrisa que te manejas de oreja a oreja merece decir sí a todo”, “Hermosos”, “Muchas felicidades”, “Te mereces cosas bonitas de la vida”, “Felicidades, chicos, que Dios siga bendiciendo su relación. Un abrazo”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Todo indica que Karla Gálvez ha decidido voltear la página y se está dando una oportunidad en el amor luego de su polémica separación de Miguel Trauco.

Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, se compromete con cantante Franck Mendoza. Foto: captura Instagram

¿Cuándo terminaron Miguel Trauco y Karla Gálvez?

Miguel Trauco y Karla Gálvez se separaron en 2019. Fue ella quien confirmó la noticia a través de un comunicado en Instagram debido a que era hostigada por la prensa para que opine sobre el ‘ampay’ del futbolista con la modelo Valeria Roggero en un restaurante de Milán, Italia.

“Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres (...) Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto“, expresó en ese entonces.