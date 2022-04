Lisandra Lizama feliz por boda con Mauricio: “Lo conocí hace un mes. Fue amor a primera vista”

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama contraerán matrimonio civil este domingo 10 de abril a las 4.00 p. m. en Cuba, país donde nació la modelo. En una reciente entrevista, ella cuenta lo feliz que está por su boda con el empresario pizzero. Revela que lo conoció apenas hace un mes y que fue “amor a primera vista”.

¿Cómo se conocieron Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama?

“Pasé el casting de ‘Las chicas doradas’ de Cuba y en ese momento no tenía mucha información de para quién íbamos a trabajar ni nada por el estilo, pero lo conocí ese día y mientras me entrevistaba surgió una ‘química’ y atracción mutua”, expresó la cubana para Trome.

Sobre su expareja, Descemer Bueno, la modelo aclaró que terminó esa relación hace tres años y que su último romance culminó a inicios del 2022. “La relación que tuve en enero fue con otro hombre, pero no prosperó y luego llegó Mauricio y todo lo cambió, nos enamoramos a primera vista”, afirmó.

Al ser consultada sobre cuándo conoció a Mauricio Diez Canseco, Lisandra Lizama sorprendió con su respuesta: “El 2 de marzo, hace un mes. (Fue amor a primera vista) , rápido y mágico”, señaló.

No le importa la diferencia de edades

Acerca de las críticas por la diferencia de edades, la bailarina cubana aseguró que no le importa que el dueño de los restaurantes Rústica tenga 58 años. Por el contrario, le gusta que sus parejas sean mayores que ella.

“No siento diferencia y el tema de la edad no es nuevo para mí, siempre me han gustado los hombres mayores . Nunca he tenido una relación con alguien de mi edad. Mauricio es un hombre maravilloso, me enamoraría de él aunque tuviera 90 años . En cuanto a sus hijos, estoy ansiosa por conocerlos”, sostuvo.

La pedida de mano

Lisandra Lizama contó que la pedida de mano ocurrió en el Hotel Aston, que está en el malecón de La Habana. Mauricio Diez Canseco le invitó shots de tequila y, en un momento sin que ella se percatara, puso el anillo dentro de la tequilera. Ella quedó paralizada al ver la joya mientras que el popular ‘Brad Pizza’ se arrodillaba para pedirle matrimonio.