La Tigresa del Oriente denuncia haber sido hackeada nuevamente en sus redes sociales

Una vez más, la popular cantante conocida como La Tigresa del Oriente se ve afectada por los delincuentes cibernéticos al haber sido hackeada por segunda vez. En esta oportunidad reveló que no puede ingresar a sus redes sociales tales como Facebook —espacio donde cuenta con más de 200.000 seguidores— y YouTube, al igual que a su correo electrónico.

La artista peruana denunció el hecho a la Dirincri y se encuentra a la espera de que las autoridades hallen al responsable. Asimismo, Judith Bustos, nombre real de la cantante, asegura tener indicios de quién podría haber sido el culpable, aunque prefiere no dar detalles porque no cuenta con las pruebas suficientes para demostrarlo.

¿Qué dijo La Tigresa del Oriente sobre el hacker?

“Me han hackeado mi correo electrónico y mis plataformas como YouTube y Facebook, me tienen atada de pies y manos, no puedo hacer nada. Acabo de hacer la denuncia en la Dirincri, en el área especializada (de delitos informáticos) y espero que la Policía descubra al responsable, tengo algunas sospechas de quién podría ser, pero no estoy segura, no tengo las pruebas y prefiero no dar su nombre”, expresó La Tigresa del Oriente.

La Tigresa del Oriente fue premiada a finales del 2021 por el Congreso de la República. Foto: Twitter

También manifestó su angustia, pues cuenta que no le ha hecho “daño a nadie” y solo se enfoca en trabajar en su carrera. “No entiendo porque me hacen esto”, indicó la artista de 76 años. Por otro lado, señaló que esperaba, pronto, retomar sus actividades en el extranjero, como una gira que tenía planeada en países como Francia e Italia.

No es la primera vez que hackean a La Tigresa del Oriente

En diciembre del 2020, la intérprete de “Nuevo amanecer” sorprendió a sus seguidores al revelar que delincuentes intervinieron sus redes sociales e intentaron pedirle dinero a sus familiares y amigos, aprovechándose del delicado cuadro de salud que afrontaba en ese momento. En noviembre del mismo año, fue diagnosticada de sordera en ambos oídos, luego de sufrir fuertes dolores de cabeza y sensación de pitidos.

La Tigresa del Oriente vuelve a ser víctima de la delincuencia cibernética. Foto: YouTube