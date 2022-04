Karen Schwarz y Ezio Oliva celebraron por todo lo alto el cumpleaños de su hija mayor

¡A lo grande! Karen Schwarz y Ezio Oliva vivieron un especial momento al lado de su hija Antonia, quien celebró un año más de vida el último 9 de abril. Como se sabe, la pareja ha estado pendiente de la crisis social que se vive en el país, pero esta vez decidió tomarse un día libre lejos de las cámaras para poder pasarlo en familia.

Karen Schwarz y Ezio Oliva organizaron un fiesta por el cumpleaños de su hija. Foto: Karen Schwarz/Instagram

La conductora de televisión y el intérprete de “Siempre has sido tú” mostraron cómo organizaron una increíble fiesta para su hija mayor. Mediante sus redes sociales, ambos compartieron algunas imágenes de lo que habría sido la celebración, en la que festejaron bastante.

Según las publicaciones en Instagram, los artistas realizaron el evento en un lugar campestre, lejos de la ciudad, con mucho espacio para la decoración y la amplia variedad de bocaditos que se sirvieron. Además, decidieron contratar un fotógrafo para que retrate con su cámara lo mejor de la fiesta.

Karen Schwarz no apoyó el toque de queda en Perú

La modelo pidió la opinión de sus seguidores respecto a las protestas que se suscitaron en el país durante el 4 y 5 abril; por ello, abrió una caja de preguntas para conocer otros puntos de vista. Asimismo, comentó que el toque de queda impuesto por el presidente Pedro Castillo no se dio en un momento oportuno, pues muchos peruanos ya estaban descansando.

“Esta inmovilización se anunció recién a la medianoche y muchos ya dormían. Mañana (5 de abril) estará a prueba nuestra empatía para ayudarnos entre todos”, escribió en Instagram. También añadió: “Tantas veces nos hemos levantado como país, tantas veces nos hemos unido, estoy segura de que saldremos de esto”.

Karen Schwarz en contra del toque de queda. Foto: Karen Schwarz/Instagram.

Karen Schwarz no hace caso a comentarios negativos

La esposa de Ezio Oliva no soportó las críticas que le hicieron los internautas sobre su apariencia física y publicó un mensaje como respuesta a todas los comentarios negativos que recibe. A través de una publicación en su perfil de Instagram, la ex-Miss Perú se pronunció al respecto.

“Con mis aciertos y mis desaciertos, mis sueños, mis fracasos, con mis operaciones, mis cambios de look (no tan seguidos), con mis locuras, mis lágrimas, mis virtudes y mis defectos, con mis chillidos, con mi fidelidad y lealtad, con este amor que llevo por dentro y con todo lo que me falta por escribir, me presento. Esta soy yo”, expresó con un largo mensaje para sus detractores.