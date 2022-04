Karen Dejo insatisfecha con el Gobierno de Pedro Castillo: “Debería renunciar como Merino”

La ex chica reality Karen Dejo se mostró preocupada por los recientes eventos que han marcado al país, como el paro de transportistas, el alza de precio de la gasolina, el inesperado toque de queda implementado el pasado martes 5 y las últimas manifestaciones a favor de la vacancia de Pedro Castillo.

Actualmente, la modelo se encuentra alejada de la televisión; sin embargo, se mantiene al tanto de lo que sucede en el Perú. “Hay que resaltar que toda el alza de precios proviene de la Guerra de Ucrania con Rusia y eso afecta a nivel global. Pero cada país ya es independiente de cómo maneja la inflación que todo esto conlleva”, comentó a El Popular.

“Hay que resaltar que toda el alza de precios, proviene de la Guerra de Ucrania con Rusia", dijo Karen Dejo. Foto: Karen Dejo/Instagram

Karen Dejo apoya la vacancia de Pedro Castillo

La exparticipante de “Esto es guerra” se pronunció sobre las recientes protestas en varias regiones del país, donde cientos de peruanos se reunieron para pedir que Pedro Castillo renuncie.

“A favor (de la marcha) , sí estoy (...) Lamentablemente, el pueblo peruano esta de alguna manera disconforme al punto de salir a las calles a protestar (...) Esto afecta a todas las clases sociales”, expresó.

Asimismo, indicó que también comparte el pensamiento de miles de peruanos que piden la renuncia o vacancia del mandatario ante los constantes cuestionamientos a su gestión. “Debería (renunciar) así como sucedió con (Manuel) Merino con las protestas” , agregó Karen Dejo.

Karen Dejo se muestra a favor de las protestas de miles de peruanos que piden la renuncia de Pedro Castillo. Foto: difusión

Karen Dejo ocasiona accidente automovilístico: “Se me bajó un poquito la presión”

La bailarina Karen Dejo se encontraba dirigiéndose a un conocido spa miraflorino por el circuito de playas de la Costa Verde el pasado 23 de marzo, cuando de pronto una moto lineal se cruzó por el lado derecho de su camioneta ocasionando un impacto. Sin embargo, según las imágenes, Dejo estuvo en todo momento pendiente del afectado.