Josetty Hurtado realiza trend de Cardi B y causa furor: “No nací para estar en la cocina”

Josetty Hurtado está inmersa en el mundo de las redes sociales, debido a su trabajo, en especial en Instagram y TikTok, en esta última publica divertidos videos donde demuestra su talento para la cámara al realizar diferentes bailes, sketches, tutoriales de maquillaje e imitaciones. Una de sus últimas publicaciones causó furor, pues uso un audio de Cardi B.

En el clip se puede ver a la hija mayor de Andrés Hurtado en la cocina, con un camote en la mano y con un gesto de preocupación porque no sabe cómo pelar el tubérculo. Como fondo musical se escucha el audio de la intérprete de “Bodak yellow”.

Josetty Hurtado es una influencer peruana, hija del conductor de televisión Andrés Hurtado. Foto: Josetty Hurtado/Instagram

¿Qué dice Josetty Hurtado en su TilkTok?

“Por eso Dios me bendijo. ¿Saben a lo que me refiero? Por eso Dios me bendijo y me hizo rica y famosa porque sabe que yo no soy doméstica. No nací para estar en la cocina. Yo nací para contratar chefs, porque esto no es mi estilo de vida” , comentó Josetty Hurtado a modo de imitación.

El clip generó una ola de comentarios de seguidores que se rieron de la broma, mientras que otros la criticaron, incluso algunos pensaron que la misma Josetty fue quien expresó las frases porque lo hizo ver de forma natural.

Josetty Hurtado se luce en Turquía junto a su padre Andrés Hurtado y su hermana

A fines de marzo de este 2022, la familia Hurtado viajó al Medio Oriente, específicamente a Turquía, y a través de sus redes sociales demostraron cómo gozaron del viaje. Como se sabe, la excentricidad y la vida llena de lujos forma parte de estos personajes de la farándula, por ello no fue una sorpresa ver cómo posaban con trajes de diseñador y usando diferentes joyas.