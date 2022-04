Néstor Villanueva reflexiona: “Afronto y asumo mis errores dentro de mi matrimonio”

Néstor Villanueva se pronunció, una vez más, sobre los escándalos en los que se ha visto envuelto en las últimas semanas, desde su ampay con una modelo hasta las declaraciones que hizo su exnovia Tessy Linda, que lo dejaron mal parado. Todo ello detonó en su separación de Flor Polo.

Mientras que su aún esposa celebraba el cumpleaños de su hijo el 9 de abril, el cantante se conectó en vivo con todos sus seguidores para responder sus inquietudes y aprovechó para hacer una mea culpa de la situación que está atravesando en su matrimonio.

“No acostumbro a hablar de mi vida, salí (ante los medios) para responder a lo que me preguntaron. Siempre he llevado mi vida perfil bajo, no acostumbro a atacar a nadie, reconozco que mi error es callar y no responder . Hoy se ha hecho costumbre que difamen, no tengo nada que aclarar a nadie”, expresó en un live de Instagram.

Néstor Villanueva asume su responsabilidad en la ruptura de su matrimonio

Asimismo, aseguró que nunca se le ha visto haciendo algo malo (en referencia a las imágenes que protagonizó hace unos días).

“Simplemente me vieron salir y dijeron cositas que les venden. No voy a meter candela, ni hablar de nadie. Y sí, afronto y asumo mis errores dentro de mi matrimonio ”.

“Todo lo que hago es por mis hijos, siempre pienso en ellos”, agregó.

Flor Polo pidió ya no la vinculen más con Néstor Villanueva. Foto: composición Flor Polo, Néstor Villanueva/Instagram.

Susy Díaz asegura que Florcita inició trámites de divorcio con Néstor Villanueva

Luego de que Flor Polo señalara que se mantiene firme en su decisión de separarse de Néstor Villanueva, Susy Días reveló que su hija ya inició los trámites de divorcio.

“Ya es un papel quemado, mi hija está en proceso de conciliar con él (Villanueva) para que le dé el divorcio por mutuo acuerdo”, dijo para Trome.