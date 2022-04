Will Smith: la vez que Jada Pinkett admitió que no quería casarse con el actor

Will Smith está en el ojo público, luego de la polémica durante la premiación de los Oscar 2022 y que la Academia tomara la decisión de vetarlo de esta gala por 10 años. Como se recuerda, el intérprete de “Rey Richard” abofeteó a Chris Rock por burlarse de la enfermedad que sufre Jada Pinkett.

Los usuarios en redes sociales hicieron presente sus opiniones sobre este acontecimiento y muchos recordaron que, en el año 2018, Jada Pinkett tuvo una sorprendente revelación a cerca de su matrimonio: la actriz admitió que no quiso casarse con Will Smith.

¿Qué dijo Jada Pinkett?

En el mencionado año, la actriz tenía un programa en Facebook llamado “Red table talk” y, en una de las emisiones, ella contó que su madre, Adrienne Banfield (Gammy) fue quien la obligó a contraer matrimonio con Will Smith porque estaba embarazada.

“Estaba bajo tanta presión, ya sabes, era una actriz nueva, joven y estaba embarazada, no sabía qué hacer. Nunca quise casarme”, dijo al iniciar y Will Smith también reveló que “realmente no quería casarme. Solo nos casamos porque Gammy estaba llorando”.

Finalmente, la actriz agregó que solo quería estar al lado de Smith: “Quería que estuviéramos los dos en una montaña porque yo estaba como: ‘Esto es un asunto serio””.

Jada Pinkett se casó con Will Smith porque esperaba un hijo suyo. Foto: Youtube.

Will Smith se pronuncia tras ser vetado de la academia

El actor se encuentra en una difícil etapa de su carrera y continúa afrontando las consecuencias de haberle propinado una bofetada a Chris Rock en vivo durante la emisión de los Oscar. Ante esta negligencia, la Academia publicó un comunicado en el que dan a conocer la decisión de vetar al protagonista de “Soy leyenda” de cualquier evento que se organice durante los próximos 10 años.

Luego de esta sanción, el actor emitió un breve pronunciamiento donde afirmó “aceptar y respetar” la decisión tomada por el organismo cinematográfico.

Will Smith renunció a la Academia de Hollywood. Foto: DW/Internet

