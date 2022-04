Sully Sáenz desmiente a Magaly Medina y afirma que la fiesta de su hijo “no fue puro canje”

Sully Sáenz no permitió que Magaly Medina ponga en tela de juicio su esfuerzo y respondió luego de que la conductora asegurara en su programa de espectáculos que la fiesta que organizó para su hijo Marchello fue pagada con canje.

La ex chica reality aceptó que parte de la celebración tuvo descuento por las menciones que hizo en sus redes sociales, pero recalcó que la mayoría de servicios que contrató fueron pagados en su totalidad.

Esto dijo Sully Saenz

Sully Sáenz no se quedó callada y desmintió a Magaly con un extenso comunicado que difundió en Instagram.

“Es falso que toda la fiesta, como han dicho, ha sido canje o me haya salido todo gratis. El tema de las menciones me habrá ayudado solo un 25 % del costo total de la fiesta. Muchas de las menciones me dieron descuento, no el costo total. La información que están dando es errónea”, escribió.

También sugirió que el equipo de Magaly Medina habrían difundido declaraciones de personas que no se encuentran relacionadas a las empresas que contrató para la fiesta: “La persona que sale hablando como empresa de los inflables, no es de los inflables. Al parecer pusieron la voz de otra persona ”.

Sully Saenz desmiente a Magaly Medina y afirma que la fiesta de su hijo no fue puro canje. Foto: captura Instagram

Finalmente, dejó un mensaje en el que aseguró que todo su trabajo y esfuerzo son destinados a su hijo. “Los que me conocen saben cómo me rompo el lomo trabajando duro como mamá para poderle dar lo mejor a él”, sentenció.

Así fue la exclusiva fiesta

El pequeño Marchello, hijo de Sully Sáenz y el canadiense Evan Piccolotto, cumplió 8 años el último 4 de abril y sus padres lo celebraron a lo grande con una opulenta fiesta infantil, inspirada en una temática de dinosaurios.

El evento se realizó en un local campestre y contó con todo tipo de decoraciones, bocaditos, golosinas, shows e incluso diversos juegos inflables para que los pequeños puedan divertirse.

“Hoy te celebro, hijito de mi corazón. ¡Gracias por haber llegado a este mundo a darme miles de enseñanzas y llenarme con el amor más puro e incondicional que existe!”, fueron las palabras que dejó la modelo en redes sociales.