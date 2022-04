‘Samu’ al ver a Luciana en el baby shower de la hermana de Patricio: “Era su momento de gloria”

Samuel Suárez no pudo evitar mostrarse sorprendido al confirmar que Luciana Fuster y Flavia Laos se volvieron a ver tras asistir al baby shower de la hermana de Patricio Parodi. El creador de “Instarándula” tomó con gracia la situación y comentó, más de una vez, cómo habría sido el ansiado encuentro.

El periodista estuvo expectante a la llegada de la chica reality, pues se especulaba que no tenía la aprobación de Majo y Mafer Parodi para salir con el ‘Pato’. No obstante, el ser invitada al evento sirvió para demostrar que tienen buena relación pese a no ser amigas cercanas.

Por otro lado, el popular ‘Samu’ estuvo respondiendo los mensajes que le dejaban sus ‘ratujas’ referente al tema, quienes aseguraban que la saliente de Patricio solo buscaba incrementar el morbo con su asistencia. “Luciana es la morbosa número uno del mundo, en eso nadie le gana, ella está años luz”, mencionó el influencer.

Agregó: “Ah no, de todas maneras, crees que ella no ha subido la foto adrede para que vean cómo se lleva con la familia. Ella estaba al pendiente, era su momento de gloria . La foto de la mano en la pancita, por favor: ‘porque yo no soy morbosa y no quiero que nadie hable acá'”, dijo entre risas, en referencia a Luciana.

Luciana Fuster presente en el baby shower de Majo Parodi

El capitán de los ‘guerreros’ estuvo presente en el evento, acompañado de su actual saliente Luciana Fuster. La pareja habría llegado una hora después de Flavia Laos, quien fue parte de la celebración, ya que es íntima de la familia de Patricio. La chica reality compartió imágenes del evento en sus redes sociales y fue reposteada por la cuenta oficial de las hermanas del ‘Pato’.

Luciana Fuster posó junto a Patricio Parodi y su hermana en el baby shower que organizó. Foto: Luciana Fuster/Instagram

Flavia Laos piensa en un futuro con Austin Palao

Flavia Laos visitó el set de “En boca de todos” para hablar de la cercanía que ha formado con Austin Palao en los últimos meses. Asimismo, respondió a todas las preguntas que le hicieron los conductores y comentó que ella le ve futuro a lo que tiene con el modelo.