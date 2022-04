Rafael Cardozo ‘silenció’ a Carol Reali: “Me desesperó por algunos momentos”

Rafael Cardozo y Carol Reali estuvieron en el programa “En esta cocina mando yo”, y se enfrentan a Erick Osores y María Julia Flores, la madre de Yoshimar Yotún, por ser los finalistas en este reality de cocina. Los brasileños llevan una buena relación fuera de cámaras y, en esta ocasión, ambos comentaron cómo es su vínculo en las artes culinarias.

Este domingo 10 de abril, los participantes prepararán los mejores platos de la noche para llegar a la última etapa del reality y ganar los S/ 5.000 en juego.

¿Qué dijo Rafael Cardozo?

El capitán de los ‘combatientes’ aseguró que Carol “manda en toda la casa y sabe cómo conseguir las cosas que quiere”, y reveló que este reality de cocina le ha permitido mejorar sus habilidades culinarias: “Gracias a ‘En esta cocina mando yo’ me he convertido en un mejor cocinero”.

“Nosotros cocinamos de verdad, Carol y yo sabemos cocinar, así que esa es una gran ventaja, aunque no voy a negar que ‘Cachaza’ me desesperó por algunos momentos, se olvidó que solo tengo dos brazos, por eso tuve que silenciarla por un minuto para tener algo de tranquilidad”, comentó Rafael.

Por otro lado, el chico reality también tuvo comentarios de sus oponentes: “Erick Osores no sabe cocinar, es pésimo en la cocina, tiene pánico a coger la carne cruda, si no fuera por la mamita de Yotún, que es muy buena en la cocina, jamás hubiese conseguido preparar el plato”.

Rafael Cardozo minimiza las habilidades de Erick Osores. Foto: GV producciones.

¿Qué dijo ‘Cachaza’?

La modelo aseguró que le gusta innovar con los sabores al cocinar: “Me encanta cocinar, sigo mucho la intuición, tengo una buena sazón, es una mezcla de la peruana y la brasileña”. Asimismo, reveló que ambos son competitivos y es por eso que, debido al ánimo por ganar la contienda, ella se desesperó en algún momento con Rafael Cardozo.

“Hemos llegado a la semifinal porque Rafael y yo somos muy competitivos, ya está en la sangre, no nos gusta perder en nada, hasta estuvimos practicando platos peruanos en la casa. No puedo negar que me puse nerviosa porque no sabía si me iba a acordar de toda la receta, pero lo hicimos bien. Eso sí, Rafa me sacó de quicio porque se distraía bailando, yo le pedía al DJ que no pusiera música”, dijo la ex chica reality.