Miguel Herrán, actor de “La casa de papel”, muestra su hogar en llamas: “Me ha pillado dormido”

Miguel Herrán vivió un difícil momento al difundir el preciso instante en el que un incendio consumía su hogar. El actor se mostró destruido emocionalmente cuando compartía en sus redes sociales los escombros que quedaron tras del siniestro.

El actor español es mundialmente famoso por ser parte del elenco en las producciones de Netflix “La casa de papel” y “Élite”. Gracias a su participación en ambas producciones, Herrán suma más de 14 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que informó sobre lo sucedido. Ante ello, sus fans le enviaron mensajes de aliento y motivación.

¿Cómo quedó la casa de Miguel Herrán?

Por el momento, se desconoce el origen del incendio; sin embargo, se puede ver cómo ha quedado el hogar del español, a quien se le escucha sollozar durante el video: “No me lo puedo creer, mi casa”, dijo alterado por esta situación mientras los bomberos llegaban al lugar para apagar las llamas.

En una publicación, se puede ver que libros, estantes, muebles y cuadros quedaron destruidos. Los seguidores del artista le enviaron mensajes de aliento en plataformas como Instagram y Twitter.

¿Qué dijo Miguel Herrán?

Luego de lo sucedido, muchos usuarios especularon que las imágenes pertenecen a una nueva producción y no era una catástrofe mayor. Ante estos rumores, el actor tuvo una conversación con el medio Hola y reveló detalles del terrible momento: “Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación”.

Asimismo, agradeció a los bomberos que acudieron a ayudarlo: “Gracias a todos, en especial a los bomberos Ávila y a la seguridad de mi urbanización. Las pérdidas han sido únicamente materiales y, como dice un buen amigo mío, problemas de primer mundo”.