Mauricio Diez Canseco a Lisandra Lizama a pocas horas de su boda: “Contigo mi felicidad está completa”

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama están a un paso de darse el ‘¡sí, acepto!’. La pareja cuenta los minutos para su boda civil, la tercera para el famoso ‘Brad Pizza’. En medio de la espera, los novios se dedicaron tiernos mensajes de amor a través de sus respectivas redes sociales.

“Contigo mi felicidad está completa, te amo infinitamente, Lisandra” , escribió el empresario en su cuenta de Facebook, el sábado 9 de abril.

9.4.2022 | Publicación de Mauricio Diez Canseco dedicado a Lisandra Lizama. Foto: captura Mauricio Diez Canseco/Facebook

Por su parte, Lisandra Lizama respondió en su cuenta de Instagram: “No fui yo quien te escogió... fue Dios quien te hizo para mí”.

9.4.2022 | Publicación de Lisandra Lizama dedicada a Mauricio Diez Canseco. Foto: Lisandra Lizama/Instagram

PUEDES VER: Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casan y su boda es valorizada en casi 4 millones de dólares

¿Cuándo será la boda religiosa de Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama?

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama compartieron con sus seguidores una invitación virtual a su boda a realizarse en una de las avenidas más bellas de la llamada ‘Isla del encanto’.

Según el parte, el empresario pizzero y la integrante de “Las chicas doradas de Cuba” se casarán el domingo 10 de abril a las 4.00 p. m. en la 5ta Avenida en La Habana.

Invitación virtual a la boda de Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama. Foto: Instagram

¿Cómo fue la pedida de mano de Lisandra Lizama?

La cantante de 26 años contó en una entrevista cómo Mauricio Diez Canseco, de 58, le propuso ser su esposa.

“La pedida fue en el Hotel Aston, que está en el malecón de La Habana. Me encanta el tequila, me invitó un ‘chupito’ y no sé en qué momento puso el anillo dentro de la tequilera. Me quedé paralizada. Luego se arrodilló para colocarme el anillo y le dije que sí” , describió Lisandra Lizama a Trome.