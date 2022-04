“Magaly TV; la firme” cree que Julián Alexander repite regalos con Ethel Pozo y que algunos fueron “canjes”

Ethel Pozo y Julián Alexander cumplieron un año más de relación; sin embargo, los regalos por la celebración no pasaron desapercibidos por la producción de Magaly Medina. El 7 de abril, la pareja demostró que su vínculo es más sólido que nunca y dio a conocer cómo festejaron su aniversario a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo el reportero de “Magaly TV; la firme”?

El programa de espectáculos comparó los regalos que recibió Ethel Pozo ahora con los que recibió hace cinco meses, cuando fue su cumpleaños. Según la nota que se transmitió, el ramo de rosas que le regaló Julián Alexander a la conductora de “América hoy” cuesta S/ 369.

“Aguanta, ¿no le regaló lo mismo en su cumple hace cinco meses? Porque notamos que los detalles que siempre tiene Julián con Ethel vienen de la misma tienda. Y lo peor es que la empresa de flores publica los obsequios en sus redes, como si se trataría de un canje solapa”, dijeron en el informe de la popular ‘Urraca’.

Dedicatoria de Ethel Pozo a Julián Alexander

“Hace 365 días me pediste ser tu enamorada, una tarde increíble mirando el mar y el sunset. No sabía que luego me pedirías ser tu esposa, tu compañera para siempre. No sabía hacia dónde nos iba a llevar este amor, nuestro amor bonito, como lo llamé desde el primer día, desde nuestra primera foto juntos en el parque de mi casa”, dijo la hija de Gisela Valcárcel a través de su cuenta en Instagram.

También reflexionó sobre el esfuerzo que le ha tomado construir la relación con Julián Alexander y recalcó que el tiempo de espera valió la pena, pues ahora están a poco de contraer matrimonio.

“El amor se construye de a pocos, y nosotros vaya que lo hemos construido. Solo ver a nuestra familia me hace sentir tan agradecida con Dios. Nunca voy a olvidar el tiempo en el que no estabas y solo soñaba con conocerte. (...) Ahora puedo mirarte a los ojos y saber que valió la pena la espera, que el amor real existe, la otra mitad o como quieran llamarlo”, expresó.