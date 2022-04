Magaly asegura que Vania Bludau se veía enamorada, mientras que Mario Irivarren era indiferente

No se guarda nada. El pasado 8 de abril, Magaly Medina habló sobre las últimas declaraciones que hizo Mario Irivarren para “América hoy”, donde le preguntaron sobre su ruptura con Vania Bludau y la reciente salida que ambos tuvieron junto a un grupo de amigos por las playas del sur.

“Miren esa cara, la cara con la que lo mira de enamorada, de embobada , más bien él está un poco indiferente”, comenzó diciendo la conductora al ver las imágenes de la expareja en un almuerzo con Alejandra Baigorria y Said Palao.

La periodista señaló que esa salida pudo ser organizada por la empresaria y el ‘Samurai’ con la finalidad de unir nuevamente a sus amigos. Sin embargo, no fue el caso, pues Vania ahora se encuentra rehaciendo su vida en Miami. “Habrán querido unirlos, ser los que arreglen esta situación, pero yo veo que al final ella se va sola, parece que no llegaron a ningún acuerdo”, expresó.

Finalmente, comentó que el ex chico reality se mostró más distante y frío luego de la ruptura a comparación de la influencer. “El otro está concentrado en su comida, en mostrar sus zapatillas, más frío parece él, pero bueno, estamos acostumbrados que los romances de los chicos reality comiencen y terminen, y todos den la vuelta por ahí”, acotó la presentadora.

Vania Bludau se va de Perú tras terminar con Mario Irivarren

Mediante sus redes sociales, Vania Bludau confirmó la separación definitiva con Mario Irivarren y se despidió de sus fanáticos peruanos para volver a Estados Unidos, país donde reside desde hace un tiempo.

“Ahora sí me voy... Perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días, gracias a todos por sus mensajitos. Love you all (Los amo a todos)”, escribió en sus redes sociales.

Vania Bludau se despide del Perú. Foto: Instagram.

Mario Irivarren aclara que no le fue infiel a Vania Bludau

El modelo fue invitado al programa “América hoy”, el último 7 de abril, para explicar algunos detalles sobre su ruptura con Vania Bludau. Fue ahí donde dejó entrever que aún sigue enamorado de su expareja y que nunca habría faltado a su relación, pese a los rumores que han surgido. “Es importante aclarar que la cosa no va por ahí (infidelidad). Jamás”, dijo en vivo.