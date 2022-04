Lourdes Sacín a Magaly Medina: “Defiende a las mujeres cuando le dan rating”

No se calla nada ni con nadie. Lourdes Sacín siempre ha permanecido vigente en el mundo del espectáculo peruano al dar sus opiniones frente a la coyuntura. Es por ello, que sus descargos llaman la atención.

En esta oportunidad, la reportera, conocida por su trayectoria en los canales de televisión y su repentino romance con Andy V, se refirió a los fuertes calificativos que viene diciendo Magaly Medina a la empresaria trujillana Brunella Horna.

¿Qué dijo Lourdes Sacín al respecto?

Es así que Lourdes Sacín utilizó su llegada en redes sociales para compartir su opinión, a través de los comentarios en una publicación. “¡Qué horrible expresarse así de Brunella, una chica que no le ha hecho nada! Andar tachándola de ‘brutella’ a nivel nacional. Lo veo como violencia psicológica”, aseguró.

Comentario de Lourdes Sacín. Foto: Screenshot del diario El Popular

Asimismo, continuó defendiéndola. “Sea Magaly (Medina) una mujer no cambia el hecho de estar ofendiéndola. Está mal ya sea mujer u hombre. Eso es propiciar a que la gente la llame así como ‘brutella’ y está pésimo. ¡Qué mal! Magaly defiende a las mujeres cuando quiere o cuando le dan rating; sin embargo, también denigra a otras”.

Lourdes Sacín lloró al escuchar audio de agresión de Andy Polo

El audio que mostró la expareja de Andy Polo, Génesis Alarcón, no solo cuestionó la versión del futbolista, sino además se reveló una realidad de la que se había hablado hace mucho. Ante ello, la periodista Lourdes Sacín no pudo quedarse callada.

Lourdes Sacín se pronuncia tras audios de Andy Polo y Génesis Alarcón. Foto: Lourdes Sacín/ Facebook

“No pude evitar que se me salieran las lágrimas al escuchar al hijito de Andy Polo asustado porque le haga daño a su mamá, lo sentí tan cercano que me quebró. Él no es más que un agresor más que jamás va a reconocer serlo, porque personas así siempre lo van a negar. Es más fácil para ellos decir que la mujer miente, que está despechada o cualquier otra excusa para tapar la violencia que ejercen”.