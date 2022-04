Leonard León criticó a ‘Chacaloncito’ por viralizarlo perdiendo la voz: “Es un NN en la música”

No la está pasando nada bien. Leonard León vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por un problema técnico en su instrumento musical: la voz. Hace unos días, se empezó a compartir por redes sociales un curioso video suyo en plena presentación donde, al parecer, tenía muchos problemas de desafinación y el aire no le daba para continuar cantando.

El cumbiambero estaba interpretando uno de sus clásicos en el Grupo 5 llamado “La amante”, pero ya no lo hacía como antes. Las imágenes se compartieron a través de la red social Tiktok, donde el actor Johan Mendonza publicó el video con un mensaje muy peculiar. La leyenda decía: “No llegaba y le di una mano”.

¿Qué dijo Leonard León al respecto?

El cantante Leonard León, al ver que la respuesta del artista se empezó a difundir y recibió críticas de varios de sus seguidores, decidió dar la cara y responder: “Ciertamente, ayer, tuve una presentación que tenía que cumplir, a pesar (de) que estaba afectado de la garganta, en un par de días espero recuperarme. La persona que lo subió lo hace como burlándose y diciendo que me va a dar la mano porque no llegada. ¡Qué me vas a dar la mano! El verdadero músico entiende perfectamente”.

Asimismo, arremetió contra el joven calificándolo de desconocido para el mundo de la música peruana. “En esta oportunidad me tocó y soy objeto de la burla de este sujeto que tiene intenciones de ganar más ‘likes’ y seguidores. No lo voy a mencionar porque es un NN en la música ”, aseveró.

“Personas que generan ese tipo de situaciones no deberían tener ningún tipo de relevancia en la música. Una vez, un compañero tuvo problemas al cantar, y se burlaron. Yo fui el primero en criticar porque a cualquiera le puede pasar. A esta persona (Johan) que se burla qué te puedo decir”, añadió.

PUEDES VER: Leonard León desafina y se queda sin voz al cantar en concierto privado

¿Qué se vio exactamente en el video?

Como se mencionó líneas arriba, el cantante Leonard León sorprendió a más de uno al mostrar notorias desafinaciones cuando cantaba. Por lo que se vio en imágenes, la expareja de Karla Tarazona estaba dando un concierto privado en una local que parecía una casa y en compañía de personas muy cercanas a él.

Lo que no se tiene claro es si el actor Johan Mendoza, quien se hizo conocido hace años por actuar de niño en varias teleseries muy populares, era quien lo contrató para el evento o solo fue uno de los invitados a dicha fiesta. Lo cierto es que el cumbiambero estuvo muy incómodo con el video y no dudó en pronunciarse con una publicación en la que detalló lo ocurrido.