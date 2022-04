Jhoan Mendoza a Leonard León por minimizarlo: “Te me caíste, 3 soles de humildad”

Leonard León aparece cantando y soltando gallos en un video viral que difundió Jhoan César Mendoza, más conocido como ‘Chacaloncito’, en su cuenta oficial de TikTok. Las imágenes han generado una ola de críticas contra el cantante de cumbia, quien salió a defenderse y a lanzar un fuerte comentario contra el joven artista.

¿Qué dijo Leonard León sobre Jhoan Mendoza?

Leonard León minimizó a Jhoan Mendoza por haber publicado su video en las redes sociales. Explicó que ese día estuvo mal de la garganta, por lo que tuvo problemas con la afinación de su voz. Además, acusó a ‘Chacaloncito’ de haberse burlado de él y lo llamó “NN en la música”.

“La persona que lo subió lo hace como burlándose y diciendo que me va a dar la mano porque no tengo llegada. ¡Qué me vas a dar la mano! El verdadero músico entiende perfectamente. En esta oportunidad me tocó y soy objeto de la burla de este sujeto que tiene intenciones de ganar más ‘like’ y seguidores. No lo voy a mencionar porque es un NN en la música ”, expresó el exnovio de Karla Tarazona.

La respuesta de Jhoan Mendoza

Por su parte, Jhoan Mendoza se mostró decepcionado por las palabras de Leonard León. Mencionó que antes lo admiraba por su talento, pero ahora ya no, pues considera que le falta ser más humilde.

“ Ser cantante no te hace mejor persona que nadie. Ser artista es gracias a las personas que nos siguen y nos debemos al público... me dejó mucho que desear, y te lo digo directamente. Como cantante no tengo nada que reprochar, pero como persona, de lo que estabas en una palestra, te me caíste, hermano. 3, 4 o 5 soles de humildad, papi ”, dijo el popular ‘Chacaloncito’.