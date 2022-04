JLO y Ben Affleck: una historia de amor de película que llegará al altar después de 20 años

Si creen en la historia del hilo rojo, en la cual dos personas están destinadas a ser almas gemelas a pesar del tiempo, es probable que consideren que Jennifer López y Ben Affleck son la personificación de esta leyenda de la cultura oriental.

Ambos personajes de Hollywood retomaron su relación sentimental después de 17 años. Durante ese tiempo, se enamoraron de otras personas e incluso tuvieron hijos; sin embargo, el tiempo los volvió a juntar.

¿Cómo se conocieron Jennifer López y Ben Affelck?

Recién comenzaba el año 2000 y ambas figuras buscaban consolidar sus carreras. Dos años después, se les presentó la oportunidad de protagonizar la película “Una relación peligrosa”, filme que, si bien fue un fracaso en taquilla, tuvo un significado mayor para Jennifer López y Ben Affleck, pues en ese rodaje se enamoraron.

Existía una desventaja: la intérprete de “Jenny from the block” estaba casada con el coreógrafo Cris Judd, pero eso no le significó un impedimento, pues casi inmediatamente le pidió el divorcio por “diferencias irreconciliables”. A fines del 2003, la mediática pareja reveló que se casaría luego de que Affleck le propusiera matrimonio con un deslumbrante anillo de 6,1 kilates del exclusivo diseñador Harry Winston.

Todo marchaba bien. El apasionado romance estaba a punto de consolidarse en las portadas de todos los medios de espectáculo internacional; sin embargo, a tan solo dos días del magno evento en Santa Bárbara, California, Jennifer y Ben emitieron un comunicado que dejó en shock a todos.

“Cuando empezamos a considerar seriamente contratar tres novias señuelo para tres localizaciones diferentes, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería ser el día más feliz de nuestras vidas se había visto afectado. Sentimos que lo debería haber sido un día alegre y sagrado podía estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos”, expresaron.

Así es, culparon a la prensa de arruinar este momento y por ello decidieron aplazar el evento que nunca volvió a retomarse, hasta ahora. Sin embargo, también había rumores de infidelidad por parte del intérprete de “Batman”. Finalmente, a principios del 2004, Jennifer López oficializó la ruptura con otro comunicado y se refirió a esta decisión como su “primer gran desamor”.

El medio tiempo: Jennifer López y Ben Affleck tuvieron otras parejas

Jennifer López y Marc Anthony

Luego de la tormentosa ruptura, JLO logró encontrar confort y tranquilidad al lado del cantautor puertorriqueño Marc Anthony, con quien se casó. Estuvieron juntos por siete años y como fruto de su amor nacieron sus mellizos: Emma y Maximilian. Cabe resaltar que el salsero fue uno de los grandes amores de la ‘Reina del Bronx’.

La razón de esta ruptura no se debió a una infidelidad, como tanto se rumoreaba, sino a problemas de salud mental por parte de la artista, lo cual la llevó a pedir el divorcio. Plasmó los detalles en su libro “True love”.

Marc Anthony y Jennifer López se besaron en el escenario durante los Latin Grammys en 2016. Foto: Wireimage

“Estaba sentada mientras me maquillaban y de repente sentí que el corazón se me salía del pecho y no podía respirar, empecé a sentir ansiedad. Me pregunté qué me pasaba y me dirigí a mi mánager para decirle que algo estaba pasando, porque sentía que me estaba volviendo loca (…). Mi madre también estaba allí y se acercó a mi lado. Era uno de esos momentos en los que estás asustado, pero no puedes gritar, miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras: no puedo seguir con Marc. Después rompí a llorar”, expresó JLO.

Expresó que tras esa decisión llegó a considerar que no pudo mantener unida a su familia, según comentó en una entrevista con Oprah. Nuevamente, la súper estrella logró superar este episodio tras conocer al Alexander Rodríguez, exjugador profesional de béisbol, en 2017. Estuvieron por cuatro años y también tenían planes de boda, pero todo terminó a mediados de 2021 por problemas de confianza.

Jennifer López y Alex Rodríguez se dedicaron emotivos mensajes por San Valentín. Foto: Alex Rodríguez Instagram

“A ambos les gustaba pasar más tiempo juntos como una familia, pero les resultaba difícil mantener esa chispa especial cuando se veían (…). Ella sabía que era el momento de dejarlo. Había problemas cuando se abordaban los planes de boda y problemas de confianza que no podía dejar pasar”, reveló una fuente cercana a la cantante al medio ET Canadá.

Ben Affleck y Jennifer Garner

Por su parte, Ben y Jennifer G fueron una de las parejas más sólidas de Hollywood al haber estado casados por diez años. La pareja se conoció en el set de “Pearl Harbor” en el 2000. Sin embargo, su atracción empezó en 2002 cuando rodaban “Daredevil”. En esa época, ambos tenían pareja: Garner estaba casada con Scott Foley y Ben estaba a punto de comprometerse con Jennifer López.

Tiempo después, ambos dejaron a sus parejas y en 2005 se casaron en una ceremonia privada. Meses después, Jennifer Garner dio a luz a Violet, su primera hija en común, y tiempo después a Seraphina y Samuel. Todo parecía ir de maravilla, hasta que en 2015 se hizo pública su separación, pero recién en 2018 logró concretarse el papeleo.

Ben Affleck y Ana de Armas son captados paseando con los hijos del actor y de Jennifer Garner. Foto: difusión

“Fue un matrimonio que no funcionó, esto pasa con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado. Al final, lo intentamos. Lo intentamos porque teníamos hijos (…). Yo estaba como ‘no puedo irme’ por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago? Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, expresó Ben Affleck en una entrevista con Howard Stern.

Estas declaraciones causaron revuelo, porque los fans asumieron que la causa de su alcoholismo era porque se sentía atrapado en su relación con la protagonista de la película “Si tuviera 30″; sin embargo, en otra entrevista lo desmintió.

Ben Affleck y Jennifer Garner. Foto: difusión

“Lo que dije me está haciendo quedar como el tipo más insensible, estúpido y malvado del mundo. Hablamos mucho sobre mi familia, ¿sabes?, sobre el alcoholismo, de mi lucha con cosas reales, de cómo tienes que rendir cuentas y ser amoroso, de cómo he estado trabajando con mi exmujer… Estoy muy orgulloso de la forma en que hemos podido organizarnos con nuestros hijos, lo mejor que hemos podido y siempre con ellos en mente”, comentó en el show de Jimmy Kimmel.

Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación y ahora sí se casarán

17 años después de su fallido compromiso, ambas estrella de Hollywood volvieron a cruzarse en el camino y retomaron su historia de amor. Su primera aparición en conjunto ocurrió en 2021, en plena pandemia, mientras celebraban el 50 cumpleaños de Lynda, la hermana menor de JLO.

En abril del mismo año, una fuente cercana reveló que nunca dejaron de ser amigos, luego de que el actor fuera visto en la mansión de la artista ubicada en Los Ángeles. En junio, las redes explotaron cuando el tabloide Page Six publicó imágenes del beso entre Jennifer López y Ben Affleck. Ambos cenaban en el lujoso restaurante Nobu de Malibú cuando los captaron. De esta forma, ‘Bennifer’ regresó. Después comenzaron a llegar juntos a eventos importantes e incluso se dejaron tomar fotos besándose apasionadamente.

Jennifer Lopez y Ben Affleck anuncian su relación con apasionado beso en el mar. Foto: captura Instagram

Sin embargo, la última noticia sobre esta historia de amor fue que, este 9 de abril, la intérprete de “On the floor” reveló que está comprometida, nuevamente, con el actor que dio vida a Batman.

“Tengo una noticia especial y emocionante para compartir. Si no están en mi círculo cercano, deben ir a mi página web; es donde comparto las cosas más intimas sobre mí”, expresó Jennifer Lopez en un video publicado en su cuenta de Instagram. Luego, su hermana menor, Lynda, reveló la foto del ansiado anillo en una de sus historias. De esta forma, la cantante de ascendencia latina le da una nueva oportunidad al amor.