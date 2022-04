Ivana Yturbe festejó los 6 meses de su hija sin Beto da Silva: “Cada día me enseñas algo nuevo”

Como es costumbre, Ivana Yturbe celebró un mes más al lado de su pequeña Almudena, quien llegó a los 6 meses el último 8 de marzo. Recordemos que la modelo comentó que tiene planeado decorar y organizar una pequeña reunión cada vez que su bebé cumpla un mes más de vida.

A través de sus redes sociales, la influencer dedicó un largo y emotivo mensaje a su hija, y acompañó el texto con una postal. Además, aclaró que la ausencia de su esposo, Beto da Silva, se debió a otros compromisos que tenía que cumplir, y este que se uniría a la fiesta en la noche de ese día.

Ivana Yturbe feliz por los 6 meses de vida de su hija Almudena. Foto: Ivana Yturbe/Instagram

“Hoy mi princesita cumple seis meses! Gracias por regalarme este medio año a tu lado, cada día me enseñas algo nuevo. Te agradezco sobre todo por enseñarme este amor tan puro. Tengo un poco de pena porque papi (Beto da Silva) no puede estar, pero lo esperamos en la noche con la familia completa (Llega Thiaguito para hacer nuestras famosas pijamadas)”, se lee al inicio de la publicación de la ex chica reality.

Recordemos que Ivana decidió mudarse, hace algunos meses, a una lujosa zona de Trujillo para poder apoyar de cerca la carrera futbolística de su pareja. No obstante, comentó que seguirá viajando a Lima, pues su trabajo se mantiene en la capital.

Ivana Yturbe y Beto da Silva visitaron Cusco con su hija

Ivana Yturbe ha demostrado que es capaz de dejar toda su vida por amor, especialmente si se trata de su engreída Almudena. Asimismo, dejó en claro lo enamorada que está de Beto da Silva, con quien viajó a Cusco el pasado 26 de marzo para despejar la mente y pasar más tiempo en familia fuera de la ajetreada vida que llevan.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la joven compartió imágenes y videos de su paseo por las ruinas de Machu Picchu junto con su esposo y su bebé. También visitaron otros lugares turísticos en compañía de algunos amigos cercanos.

Ivaya Yturbe ofreció su ropa a precios económicos

La ex chica reality estuvo como invitada en el programa “En boca de todos” el 25 de marzo y reveló que iba a hacer un closet sale con toda la ropa que no podría llevar a Trujillo. No obstante, lo que sorprendió a todos los televidentes fue el precio al que iba a rematar las prendas, pues muchos de sus vestuarios estuvieron a la venta desde cinco soles.