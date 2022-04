Amber Heard anuncia retiro de redes por juicio con Johnny Depp: Espero poder continuar cuando esto acabe

Amber Heard y Johnny Depp están a puertas de escribir otro capítulo de su tormentosa relación, cargada de acusaciones de violencia de ambas partes. En esa línea, la protagonista de “Aquaman and the lost kingdom” anunció que dejaría momentáneamente las redes sociales para atender el juicio por difamación que le interpuso el actor de Hollywood, y que será transmitido en vivo el próximo 11 de abril a través del canal multiplataforma Court TV.

El mensaje de Amber Heard

En su publicación de Instagram, realizada el sábado 9 de abril, Amber Heard hizo hincapié en que el juicio que sostiene con el exprotagonista de “Animales fantásticos” (2016) es el precio que debe pagar por denunciar el abuso que sufrió.

“Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como sabrán, estaré en Virginia, donde enfrentaré a mi exmarido Johnny Depp en la corte. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico”.

“Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny”, escribió.

9.4.2022 | Publicación de Amber Heard sobre el juicio con Johnny Depp. Foto: Amber Heard/Instagram

