Gino Assereto desconoce si dejará “Esto es guerra” cuando regrese Anthony Aranda: “Ni idea”

Cuando solo llevaba semanas como el nuevo integrante de “Esto es guerra”, Anthony Aranda sufrió una lesión en uno de sus tobillos, por lo que se tuvo que alejar temporalmente de la competencia. Incluso el bailarín fue visto en silla de ruedas mientras esperaba por atención médica, pero siempre al lado de Melissa Paredes.

La ausencia del coreógrafo fue rápidamente reemplazada por la producción del reality, que eligió a Gino Assereto. La expareja de Jazmín Pinedo demostró su experiencia en cada una de sus intervenciones, por lo que los fanáticos de la competencia ya comienzan a manifestarse pidiendo su permanencia en EEG.

Gino Assereto desconoce si dejará “Esto es guerra” con la vuelta de Anthony Aranda

Han pasado varias semanas desde que Anthony Aranda se lesionó. Su regreso a “Esto es guerra” es cuestión de tiempo. En ese sentido, Magaly Medina abordó a Gino Assereto previo a una de sus presentaciones, pero este afirmó que no tiene idea de lo que pasará con su futuro en el programa.

Ante la pregunta sobre si le gustaba ser el reemplazo del ‘Gatito activador’, el chico reality aseguró que no tiene problemas. “No, no me molesta”, indicó. Luego, agregó: “Ni idea, cómo será, hermano, no tengo ni la más mínima idea”.

Gino Assereto responde a las críticas de Lucía de la Cruz

Magaly Medina reveló recientemente que Gino Assereto cobraba hasta 4.000 soles por cada una de sus presentaciones, por lo que el chico reality rápidamente comenzó a recibir críticas. Uno de los comentarios más negativos fue el de Lucía de la Cruz, quien aseguró que no pagaría dicha suma. Por ello, el exnovio de Jazmín Pinedo respondió a la intérprete criolla con un sutil mensaje en redes sociales.

“Me siento agradecido por las oportunidades que me da la vida, agradecido por el trabajo que tengo y por lo que hago como función para seguir en mi proceso en este mundo, agradecido por todas mis correspondencias. Agradecido por las opiniones, críticas, juzgamientos, agradecido por la buena y la mala vibra. El crecimiento empieza adentro, lo que muchos ven es temporal, eso no dura más de lo que dura tu estancia en el mundo, pero, si son felices, mis respetos, yo sigo en mis cosas regalando lo mejor de mí y siempre con todas las ganas de seguir adelante con amor”, señaló.