¡El reencuentro! Luciana Fuster y Flavia Laos asisten al baby shower de la hermana de Patricio

Luciana Fuster ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades por no ser tan cercana a las hermanas de Patricio Parodi, Mafer y Majo Parodi. No obstante, la modelo aseguró que no tiene mala relación con ellas, pero que tampoco es parte de su círculo cercano de amistades.

Sin embargo, esta vez calló a todos su retractores al ser invitada al baby shower de Majo, realizado el 9 de abril. La chica reality compartió imágenes del evento en sus redes sociales y fue reposteada por la cuenta oficial de las hermanas del ‘Pato’.

Por otro lado, el capitán de los ‘guerreros’ también estuvo presente en el evento, acompañado de su actual saliente Luciana Fuster. La pareja habría llegado una hora después de Flavia Laos, quien fue parte de la celebración, ya que es íntima de la familia de Patricio. ¿Se habrán cruzado?

Luciana Fuster y Flavia Laos en el mismo lugar

¿Nuevamente juntas? Pese a que ambas estuvieron en el mismo evento, parece ser que Flavia Laos y Luciana Fuster no se vieron las caras ni por un minuto, pues la rubia se habría retirado antes de lo esperado.

La joven actriz fue una de las primeras invitadas en llegar y en irse. A los pocos minutos de subir una imagen al lado de Majo Parodi, la influencer compartió unos videos en su carro donde pedía recomendaciones de cevicherías para que pueda ir a comer.

Flavia Laos sorprende a Majo Parodi con regalo para su bebé

Aunque ya no sigan juntos, Flavia Laos nunca deja de mostrar lo cercana que es a las hermanas mellizas de Patricio Parodi y a su familia en general. Esta vez hizo lo propio y asistió al baby shower de Majo Parodi, quien se prepara para la llegada de su pequeña Aitana. Sin embargo, la presencia de la actriz no fue suficiente y sorprendió a todos con el regaló que hizo: una silla para comer de una lujosa marca.