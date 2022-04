Ethel Pozo celebra su primer año de relación con Julián Alexander: “Valió la pena la espera”

Ethel Pozo se encuentra más enamorada que nunca de Julián Alexander, y el último 8 de abril celebraron su primer año de relación sentimental. La conductora no dudó en festejar la importante fecha con una tierna publicación en redes sociales, donde demostró sentirse más que segura del amor que siente hacia el famoso productor de televisión.

Su tierna dedicatoria

La conductora de “América hoy” expresó su gratitud por el tiempo que ha compartido con el comunicador.

“Hace 365 días me pediste ser tu enamorada, una tarde increíble mirando el mar y el sunset. No sabía que luego me pedirías ser tu esposa, tu compañera para siempre. No sabía hacia dónde nos iba a llevar este amor, nuestro amor bonito, como lo llamé desde el primer día, desde nuestra primera foto juntos en el parque de mi casa”, recordó la hija de Gisela Valcárcel en la plataforma.

También reflexionó sobre el esfuerzo que le ha tomado construir la relación con Julián Alexander y recalcó que el tiempo de espera valió la pena, ahora que están a poco de contraer matrimonio.

“El amor se construye de a pocos, y nosotros vaya que lo hemos construido. Solo ver a nuestra familia me hace sentir tan agradecida con Dios. Nunca voy a olvidar el tiempo en el que no estabas y solo soñaba con conocerte. (...) Ahora puedo mirarte a los ojos y saber que valió la pena la espera, que el amor real existe, la otra mitad o como quieran llamarlo ”, expresó.

Ethel Pozo celebra su primer año de relación con Julián Alexander. Foto: captura Instagram

¿Cuándo será la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander?

Ethel Pozo y Julián Alexander se casarán este año y ya han compartido con sus seguidores algunos detalles sobre la esperada ceremonia. Algunas semanas atrás revelaron que ya habían elegido el lugar donde se realizará su unión matrimonial, e incluso sorprendieron al expresar que están dispuestos a televisar su boda, al mismo estilo que Gisela Valcárcel.

“¡Ay! Seguro que Armando (productor del programa América hoy) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir, porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV. No nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre. La fecha no la puedo decir”, dijo la presentadora a Trome.