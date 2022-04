Cielo Torres no teme a las comparaciones con Katy Jara: “Le deseo siempre lo mejor”

Desde este domingo 10 de abril, a partir de las 2.00 p. m., la cantante y actriz Cielo Torres asumirá un nuevo reto como conductora del programa musical “Domingos de Fiesta”, que regresa a las pantallas chicas después de una larga pausa.

En su encuentro con la prensa nacional, la intérprete de temas como “Nunca es suficiente” y “Te vas a arrepentir” aseguró que no teme a las comparaciones con Katy Jara que el público pueda hacer, ya que la trujillana ha estado unos ocho años en el programa de TV Perú.

“De hecho siempre va a haber opiniones. Hay muchas personas que siguen y quieren a Katy. De hecho la van a extrañar. Katy es muy amiga mía, la conozco, he trabajado con ella en Agua Bella. Sé que ahora está dedicada a otros proyectos y está viviendo en el norte. Le deseo siempre lo mejor para ella”, indicó Cielo Torres.

La artista también se mostró encantada por esta gran oportunidad en la televisión. “Es la primera vez que conduzco un programa completo. Estoy agradecida porque están confiando en mí. Llegar a todo el Perú es una responsabilidad grande. Tengo mi orquesta y la música siempre me ha acompañado. Ahora ser portavoz de la música peruana al poder presentar diferentes agrupaciones es muy importante”, dijo la salsera.

Pondrá su sello personal

La nueva conductora de “Domingos de Fiesta” aclaró que ella no intentará copiar a Katy Jara y que tratará de poner su sello en el programa, que este domingo tendrá como invitada a la orquesta Caribeños de Guadalupe, la cual viene celebrando sus 50 años de trayectoria artística.

“Lo que sí me gustaría es que el público sepa que somos personas diferentes y vamos a marcar una pauta diferente, una conducción diferente. Ella tiene lo suyo, estuvo a cargo de este programa muchos años. La gente la quiere. Así que ahora me toca a mí la gran responsabilidad de abrazar a su público y al público nuevo que venga”, añadió Cielo Torres.

No todo ha sido fácil

La recordada Sabrina de “Ojitos hechiceros” y Yuyito de “Luz de luna” señaló que se sintió discriminada cuando empezó a abrirse camino en el mundo de la música.

“Al inicio sí me sentí (discriminada), pero eso más en la cumbia. He visto más machismo cuando estuve en la cumbia, sobre todo cuando me enteré de que los hombres ganaban más que las mujeres. Una mujer podía ganar 200 soles y un hombre 500 soles. Esa diferencia hay en el género de la cumbia”, contó la ex Agua Bella.