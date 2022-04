Cielo Torres: “Las mujeres estamos en posición de poder”

Cielo Torres es una cantante y actriz que además de sobresalir en las telenovelas de Michelle Alexander, como antagonista, tiene actualmente tres canciones que suenan en las radios locales. Mañana le toca asumir un nuevo reto: conductora de ‘Domingos de fiesta’, por la señal de TV Perú (de 3 a 5 p.m.).

“Es la primera vez que conduzco un programa completo. Estoy agradecida porque están confiando en mí. Llegar a todo el Perú es una responsabilidad grande. Tengo mi orquesta y la música siempre me ha acompañado. Ahora ser portavoz de la música peruana al poder presentar diferentes agrupaciones es muy importante”, dijo ayer Torres.

La joven actriz e intérprete, quien suena actualmente con ‘Te vas a arrepentir’, ha revelado que cuando empezó a abrirse camino en el mundo de la música sintió que fue discriminada.

“Al inicio sí me sentí (discriminada), pero eso más en la cumbia. He visto más machismo cuando estuve en la cumbia, sobre todo cuando me enteré de que los hombres ganaban más que las mujeres. Una mujer podía ganar 200 soles y un hombre 500 soles. Esa diferencia hay en el género de la cumbia”, dice la ex Agua Bella.

Agrega que desconoce si los sueldos siguen igual en la cumbia, pero revela que en la salsa, donde ella es una de las voces que destacan, ha cambiado algo. “En la salsa donde he gozado mucho ahora es al revés, las cosas han cambiado. Ahorita las mujeres estamos fuertes porque estamos en posición de poder, no de cobrar lo que se nos da la gana, pero sí cobrar lo justo para poder pagar a nuestros músicos. Estamos sumando al género salsa”.

PUEDES VER: Bryan Arámbulo y Cielo Torres lanzaron tema a dúo en homenaje a Rocío Dúrcal

Sobre el acoso, Cielo dice que “nunca faltará alguien que te va a querer proponer algo o invitarte un traguito. En algún momento de mi carrera sí hubo eso. Hubo faltosos que han querido invitarme a salir cuando yo solo quiero hablar de trabajo. Lamentablemente, las mujeres estamos expuestas a eso y todavía vivimos en una sociedad machista porque muchos hombres han sido criados de esa forma ”.

Sobre su carrera de actriz, la recordada Sabrina de ‘Ojitos hechiceros’ y Yuyito de ‘Luz de luna’ señaló que quiere cruzar nuestras fronteras. “Estuve haciendo algunos castings por fuera para Estados Unidos y Colombia, pero todo es cuestión de espera, ya veremos. Yo nunca dejo de probar”, dice entusiasta y agrega que su más reciente trabajo ha sido en ‘Maricucha’, el reciente éxito de Del Barrio Producciones.