Anthony Aranda comparte los momentos felices que pasa con la hija de Melissa Paredes

Hace unos días, Anthony Aranda sorprendió a más de un seguidor al contar, en sus redes sociales, que no pudo viajar a Estados Unidos, junto a su novia Melissa Paredes y la hija de la conductora, para conocer Disney. Indicó que el viaje no se llevó a cabo porque el padre de la niña, Rodrigo Cuba, no autorizó esa salida.

Desde ahí en adelante, el artista se ha enfocado en compartir los momentos que pasa con la primogénita de su pareja; asimismo, la modelo también reconoció la afinidad que hay entre ellos dos. Uno de esos detalles que muestra la buena relación entre ambos es la forma en cómo llama su pequeña al bailarín: ‘Antyno’, al parecer, porque aún no aprende por completo la vocalización de todos los términos que pronuncia.

¿Qué tan bien la pasan Anthony Aranda y la hija de Melissa Paredes?

El viernes 8 de abril, Anthony Aranda mostró a través de sus redes sociales cómo es que la niña Mía hace gala de sus dotes artísticos. Por ello, se puede ver diciéndole: “Está haciendo mi silueta de la mano. Por favor, señorita, que esté bien pintadito. Eso, me da cosquillas, jajaja”.

Además, no duda en bromear con la pequeña, quien también parece estar muy animada y alegre en compañía de la pareja de su madre, Melissa Paredes: “Muy bien, señorita, eso es, ¿tan grandes mis dedos?, wao esa es la mano de Shrek. Ahora tiene que pintarla, por favor, señorita”.

Melissa Paredes no quiere tener 4 hijos con Anthony Aranda

El chico reality Anthony Aranda reveló que en la actualidad no tiene planes de tener hijos con su pareja Melissa Paredes, pero sí la ve como la madre de sus hijos y, en un futuro, está dispuesto a tener una familia con cuatro herederos.

La modelo se burló del bailarín diciendo: “¿Qué se siente? Así es. ¿Quieres vida familiar? Así es. Está muerto. No puede más con su ser. ¿Quieres hijos? Así es”. Ante ello, el artista no dudó en reafirmarle su postura y la actriz aseguró: “¡Ay, no, no, no!”.