Andrea San Martín gastó casi 900 soles en compras para su hogar: “Hemos ahorrado bastante”

Como en las últimas semanas los productos de primera necesidad han tenido un considerable incremento en sus precios, diversas figuras de la farándula han estado buscando ahorrar en sus compras. Este es el caso de Andrea San Martín, quien mediante sus redes sociales compartió con sus miles de seguidores cómo estuvo su jornada de abastecimiento para que en su hogar no falte nada.

La joven madre estuvo acompañada de Sebastián Lizarzaburu y ambos acudieron hasta un conocido supermercado de abastos, donde encontraron todo lo que buscaban. Eso sí, la exconductora de “La banda del Chino” reveló que había una cola de gente bastante considerable, por lo que se demoraron más de la cuenta en su aventura.

Andrea San Martín gastó casi 900 soles en compras para su hogar

Una vez que Andrea San Martín y su actual pareja llenaron su respectivo carrito, ambos se acercaron hasta uno de los cajeros para el pago. Luego de unos minutos, la madre de dos niñas mostró la boleta con el monto total que gastó, el cual bordeaba los 900 soles.

“ Esta vez fue menos de lo normal, porque hasta ahora nos siguen durando todo limpieza ”, indicó al inicio, para luego agregar: “ Es la primera vez que tengo un váucher tan económico. Esta vez hemos ahorrado realmente bastante. Todos los abarrotes pequeños son donde se van tan rápido ”.

Andrea San Martín revela sus secuelas tras contraer COVID-19

Sobre finales de marzo, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se contagiaron de COVID-19, por lo que tuvieron que guardar aislamiento para no contagiar a sus hijas. Gracias a la vacuna, ambos superaron este virus sin mayores complicaciones, pero luego de algunos días la modelo reveló que sufrió algunas secuelas.

“Bueno, como se habrán dado cuenta, no tengo ningún síntoma. Solamente me empezó a molestar la garganta, que era lo único que tuve durante los días más críticos, pero algo sí les voy a decir. No puedo respirar igual. O sea, es como algo en el pecho: te cansas de hablar mucho, ya no tienes el mismo físico. Eso sí, he notado bastante distinto”, indicó.