La presencia de Alessia Rovegno en el Miss Perú 2022 ha generado especulaciones acerca de su participación en el certamen de belleza. El conductor de televisión Rodrigo González afirmó que la modelo habría sido elegida para llevar la corona, pese a que aún no empieza el concurso. En medio de las críticas, la organizadora Jessica Newton se pronunció al respecto.

A través de las redes sociales, la directora del Miss Perú aclaró que esa información es falsa y cuestionó lo que dijo el presentador de “Amor y fuego”. “Nooo. ¿De dónde sacan eso?”, escribió Jessica Newton.

¿Alessia Rovegno será la nueva Miss Perú? Jessica Newton se pronuncia. Foto: captura Instagram

¿Qué dijo Rodrigo González?

Todo empezó luego de las declaraciones que dio Alessia Rovegno, hija de la actriz Bárbara Cayo. La joven no quiso desmentir su participación en el Miss Perú, pero prometió que venían sorpresas. “Ya verán, ya verán (…). Es sorpresa. No se sabe si es que sí o no. Ya sabrán”, expresó la novia de Hugo García.

Tras presentar ese informe, Rodrigo González aseguró que la joven sería la ganadora del certamen nacional. “Desde ahora ya sabemos que Alessia Rovegno es la futura Miss Perú, lo firmo”, dijo el conductor.

Alessia Rovegno y Jessica Newton se reunieron

A inicios del 2022, Jessica Newton hizo público que se reunió con Alessia Rovegno por primera vez. Reveló que le encantó conocerla y le envió un mensaje de reflexión. “A veces las mejores decisiones son las más difíciles de tomar. Me encantó conocerte @alessiarovegno! #miercoles #febrero #nuevoscomienzos”, señaló en el post de Instagram.

Muchos cibernautas comentaron que la joven sería una buena candidata para representar al país en el Miss Perú.