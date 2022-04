Vania Bludau tras terminar con Mario Irivarren: “No soy alguien que finge estar happy”

¿Empezaron a enviarse indirectas? Vania Bludau volvió a retomar su vida en redes sociales, luego de haber estado ausente por unos días al confirmar que acabó su relación amorosa con el exchico reality Mario Irivarren tras más de un año romance. Como se conocía, la modelo estaba viviendo en Estados Unidos durante un largo periodo por su trabajo, pero regresó a pasar un tiempo en su país natal.

Hace unos días, la influencer sorprendió al mostrar detalles de su vuelo hacia Miami abandonando la ciudad de Lima y sin fecha de retorno. Al parecer, además de su ruptura, algunos pendientes en el aspecto laboral influenciaron a que la emprendedora deje, una vez más, a su familia. De esa forma, colgó unos videos en la playa reportándose: “Hey, gente, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén super bien, que tengan un lindo día. Yo ando por aquí desde temprano”. Asimismo aprovechó para contar el evento en el que participará con la marca principal que auspicia en sus cuentas.

Asimismo, la exchica reality Vania Bludau añadió: “Les quería decir gracias por sus mensajitos a la gente que me ha estado enviando. Todo bien. Saben que no soy una persona que finge estar happy por aquí (su cuenta de Instagram). A todos los que me siguen desde hace muchos años, solamente quiero decirles que agradezco mucho sus palabras. (...) Los quiero”. Minutos después, mostró cómo iba el recogido de basura en el que estaba participando en las playas de Miami.

Vania Bludau se va de manera definitiva del Perú

Tras anunciar públicamente el fin de su romance con el emprendedor Mario Irivarren el pasado 29 de marzo, la modelo Vania Bludau decidió empacar todo y tomar un vuelo al país en el que está tramitando su segunda nacionalidad: Estados Unidos.

Vania Bludau se despide del Perú. Foto: Instagram.

De esa forma, en la imagen de la ventana de avión coompartió el siguiente mensaje: “Ahora sí me voy... perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días, gracias a todos por sus mensajitos. Love you all (los amo a todos)”.

Mario Irivarren no acepta haberle sido infiel a Vania Bludau

Después de hacer de conocimiento público que ya no se encontraba en una relación amorosa con la influencer internacional Vania Bludau, el modelo Mario Irivarren visitó el set de “América hoy” con la finalidad de aclarar algunas dudas con respecto a la separación que está atravesando.

Es por ello que la conductora Janet Barboza no dejó de hacerle la pregunta que todos quiere saber y cuestionó si el término de lo que construyeron fue debido a la infidelidad de su parte y el exchico reality manifestó: “Es importante aclarar que la cosa no va por ahí (infidelidad). Jamás”.