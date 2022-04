Tula Rodríguez encara a Josimar por no conocer a su hija: “Esa niña te necesita”

Tula Rodríguez aconsejó a Josimar, luego de que este asegurara que muy pronto estará de vuelta en el Perú para poder conocer a su hija Jeilani, quien nació fruto de la relación que tuvo con María Fe Saldaña. En la edición de ‘‘En boca de todos’’, que se transmitió el viernes 8 de abril, la conductora le recalcó al salsero que su presencia en la vida de la pequeña es de suma importancia.

Al principio, Ricardo Rondón le consultó al cantante: “¿Sientes que hay un pendiente de la vida que hay que resolver lo más pronto posible?” y este le respondió: “No tengo que resolver nada, ya muy pronto o bien mi hija viene para acá o yo voy a allá a buscarla , yo todos los días hablo con mi hija”.

Josimar asegura que se reunirá con su hija

Josimar afirmó que no ve las horas de tener en brazos a la pequeña Jeilani, por lo que espera que su retorno al Perú se concrete a la brevedad.

“Eso es todos los días, no sabes cómo estoy con mi hija, me la quiero comer por la cámara, la quiero abrazar por la cámara, ojalá que Dios quiera, muy pronto pueda estar en Perú para abrazarla, créeme que el día que yo llegue y esté con mi hija, nadie me va a despegar de ella”, manifestó en ‘‘En boca de todos’’.

Tula Rodríguez aconseja a Josimar

Tras escuchar las palabras de Josimar, Tula Rodríguez le dijo al salsero que debe reunirse con su hija, pues debe dar su máximo esfuerzo por el bienestar de la menor.

“Eso tiene que pasar (...) como papá, tienes que estar a la altura, esa niña te necesita, ojalá pronto se puedan juntar para que ella pueda sentirte piel a piel”, aseveró la presentadora.