Sheyla Rojas descarta volver a la televisión peruana: “Mi próximo viaje es a España”

En los últimos años, Sheyla Rojas se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de la farándula nacional no solo por sus constantes apariciones en pantallas, sino también por sus polémicas relaciones amorosas. Por ello, cada vez que la pareja de Sir Winston conversa con un espacio local, se especula sobre su posible regreso a la televisión peruana.

Esto fue abordado durante la extensa charla que tuvo en la mañana de este viernes 8 de abril con “América hoy” donde descartó tajantemente la posibilidad de volver a trabajar en territorio nacional. La influencer que ahora radica en México aseguró que solo son sus especulaciones y que en los siguientes días hará un viaje a Europa.

Sheyla Rojas descarta volver a la televisión peruana

Fue Janet Barboza quien le hizo la respectiva consulta a Sheyla Rojas debido a los entredichos en los últimos días. La ‘Rulitos’ aseguró que fue un canal de cable el que había lanzado la oferta, pero Christian Domínguez la corrigió al asegurar que dicho espacio se transmitía a través de canales digitales.

“Mira, todo el mundo me está preguntando si voy a estar en un programa, en un canal que no voy a mencionar, pero están preguntándome si voy a estar en un programa y la verdad es que no... Por el momento, no. Mi próximo viaje es a España”, indicó.

Sheyla Rojas afirma que quiere volver a ser madre

En la misma entrevista con América hoy, Sheyla Rojas se mostró bastante emocionada tras cumplir un año de relación con Sir Winston. Por ello, la modelo aseguró que en un futuro cercano se ve casándose con su actual pareja y también expresó su deseo de volver a convertirse en madre de una niña.

“Él (Sir Winston) tiene que pedirme la mano, primero y además quiero que mi hijita sea mujer. Yo quiero tener dos o tres hijos. Primero quiero la mujercita y justo estuvo mi suegra en la casa y ella me estuvo preguntándome que cuando íbamos a tener hijos”, añadió.