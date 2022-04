Flavia Laos asegura que seguirá con Austin Palao en otoño: “Lo pasamos también juntos”

Flavia Laos visitó el set de “En boca de todos” para hablar de la cercanía que ha formado con Austin Palao en los últimos meses. Asimismo, respondió a todas las preguntas que le hicieron los conductores y comentó que ella le ve futuro a lo que tiene con el modelo.

“El verano ya pasó y yo les aseguro que el otoño lo pasamos también porque tenemos muchos proyectos juntos y muchas sorpresas, así que agárrense”, manifestó la actriz con mucha seguridad.

De igual forma, le consultaron si cree que su romance podría durar años. Ante eso, la joven contestó que sí. “Ustedes saben, nos estamos tomando nuestro tiempo y llevando todo paso a paso. Sinceramente, hoy por hoy, siento que sí (pasar otoño y varios años juntos). Congeniamos súper bien, nos complementamos bien, aprendemos cosas el uno del otro y creo que de eso se trata una relación”, expresó.

Flavia Laos ilusionada con Austin Palao

Flavia Laos se animó a contar en qué etapa se encuentra con Austin Palao, pues aún no oficializan su relación. La ex chica reality señaló que está en una época en la que todo es color de rosas y no tienen peleas, y que el tiempo será el encargado de decidir si llegan a tener algo o no.

“A veces le pido consejos, cómo controlar los impulsos. Pasa algo y quiero reaccionar al instante, y le consultó a él primero. Austin me dice: ‘Mira, yo haría esto’. Me baja el temperamento automáticamente”, mencionó.

Flavia Laos aparecerá en el próximo videoclip de Austin Palao. Foto: composición/ captura de Willax/ Instagram

Flavia Laos sorprendida por fotos con Austin Palao

La influencer se presentó en “En boca de todos” y quedó impactada al ver que compartieron fotos inéditas de ella en compañía de Austin Palao. En las instantáneas, los exintegrantes de EEG posaron muy cariñosos para una sesión de fotos. El conductor Gino Pesaressi resaltó lo nerviosa que lucía Flavia ante cámaras y ella dijo: “O sea, yo vengo aquí a quemarme”.