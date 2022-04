Erick Osores: “En el programa de Ethel y Yaco aprendí a enfrentar mis miedos en la cocina”

Contra todo pronóstico, Erick Osores llegó a la semifinal de “En esta cocina mando yo”. Él, junto a María Julia Flores, la madre de Yoshimar Yotún, se enfrentará a la dupla conformada por Rafael Cardozo y ‘Cachaza’ este domingo 10 de abril.

Por ello, el periodista deportivo contó cómo ha sido su experiencia en este programa y cómo ha cambiado su concepto sobre la cocina.

“En el programa de Ethel y Yaco he aprendido a enfrentar mis miedos en la cocina. Por ejemplo, yo tengo fobia a tocar la carne cruda. Es verdad que no me siento cómodo cocinando, pero en estas dos oportunidades me he esforzado, he hecho lo mejor que he podido, por algo estoy en la semifinal”, dijo en una entrevista de GV Producciones.

Erick Osores y la madre de Yoshimar Yotún. Foto: GV Producciones

Erick Osores sobre competir con Rafael Cardozo y ‘Cachaza’

Asimismo, Erick Osores halagó a sus contrincantes Rafael Cardozo y ‘Cachaza’. A su vez, resaltó la complicidad que hay entre los novios.

“Me gustó mucho compartir con ellos, son una pareja linda. Rafael y ‘Cachaza’ son los brasileños que más hablan como peruanos, dos chicos sencillos, carismáticos y trabajadores”, mencionó.

“Ellos tienen una gran complicidad porque son pareja desde hace años, esa química es importante a la hora de competir. Además, Rafael parece que cocina un poco. La competencia estuvo difícil”, agregó.

Erick Osores estará en el programa "En esta cocina... Mando yo". Foto: GV Producciones

Erick Osores decepcionado por la crisis en el Perú

“Todos estamos decepcionados por lo que estamos viviendo, todos queremos un cambio, un cambio que nos saque de los problemas y que nos demuestre que las cosas se pueden hacer bien. Ahora es imposible creer en este Gobierno, está totalmente desacreditado, necesitamos volver a tener confianza”, sostuvo.