Emilio Regueira de Los Rabanes: “No hacemos música desechable”

La banda panameña Los Rabanes regresó a los conciertos con una gira por Latinoamérica y New York. “El rock latino es el género que ha hecho clásicos y, entonces nuestra música no ha sido desechable. Aunque no estemos en el pico de popularidad, siempre van a poner un ‘Señorita a mí me gusta su style’”, dijo el vocalista Emilio Regueira. “Mucha gente nos escribe de distintas generaciones y de distintos países”.

Los panameños continúan difundiendo su música en las plataformas. Para el vocalista es una etapa necesaria para la industria. “He escuchado más que nunca la canción de José Luis Perales, por los memes(canta Un velero llamado libertad). O sea todo puede pasar, nuevo o viejo, aunque por momentos lo que se nota más es lo que tiene más marketing”.

Los Rabanes también han hecho versiones de clásicos, se unieron a Beto Cuevas para grabar el hit de Soda Stereo, ‘De música ligera’. “Todo fue parte de un plan de hacer muchas versiones. Con la pandemia no sabíamos que iba a pasar. Grabamos en casa, muy caseramente valga la redundancia. Un millón de amigos se viralizó”.

Los músicos que han vuelto a trabajar con Emilio Estefan, incluirán en sus conciertos las canciones que han grabado en pandemia y su clásicos. Se presentan hoy en Sargento Pimienta, Barranco y mañana en Pub Rodrigo en Punta Hermosa. El 14 de abril estarán en el Festival Fiesta Sagrada, Ayacucho. “Los Rabanes siempre ha sido una fiesta”, agrega el cantante.