La vez que Danny Rosales encaró a Dayanita y le recordó que en sus inicios trabajó en la calle

Dayanita y Danny Rosales se han convertido en unas de las principales figuras de la comicidad en el Perú y ha deleitado a la audiencia con su sentido del humor en el programa liderado por Jorge Benavides. Sin embargo, no muchos saben que ambos trabajaron juntos como cómicos ambulantes antes de saltar a la televisión. A pesar de conocerse desde hace bastante tiempo, se habrían distanciado luego de que la actriz ganara mucha popularidad en redes sociales y en la televisión.

Actualmente, la integrante de “JB en ATV” también se encuentra alejada del popular ‘Robotín’, quien recientemente explicó la razón de su molestia.

“Me plantó en un (evento) prosalud. Si hubiese sido un show para mí, normal, pero fue uno prosalud y eso es lo que indigna. Ya pasaron años. La ‘señito’, que en paz descanse. Pero ella nunca llegó”, dijo el comediante.

Esto dio pie a que se recuerde cuando Danny Rosales protagonizó un singular momento con Dayanita en un sketch. El actor rememoró cómo su compañera lo asistía en sus presentaciones callejeras e incluso reveló que cargaba sus implementos.

El momento en que Danny Rosales encaró a Dayanita

Todo sucedió en “JB en ATV”, durante una representación cómica sobre la prueba clínica de las vacunas Sinopharm Beijing y Sinopharm Wuhan. En dicho segmento, Danny Rosales sugirió que Dayanita ya no recordaría sus inicios.

“Cómo ha cambiado, y pensar que me cargaba el parlante. ¿Quién compraba los turrones?”, dijo ante cámaras. No obstante, la actriz no se quedó callada y respondió: “Qué, ¿tú crees que con un sol voy a vivir toda la vida?”.

Danny Rosales le recuerda sus inicios a Dayanita

A finales del 2021, Danny Rosales sorprendió a sus seguidores de Instagram con una publicación en la que compartió diversas fotografías en las que aparece junto con Dayanita. Las imágenes muestran algunas de las presentaciones que hicieron años atrás, durante su inicio en la comedia.

“Lo único que siempre les he dicho (es que) jamás olviden de dónde salieron. Hijos artísticos, los quiero mucho; y, como todo buen padre, siempre darles su jalón de orejas porque a veces se desubican y eso es normal. Aquí algunas fotos de cómo llegaron a mi vida, cuando trabajábamos en la calle y circos de barrio”, escribió en la mencionada plataforma.