Andrea San Martín descubre las secuelas tras contagiarse de COVID-19: “No puedo respirar bien”

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al contarles que, después de vivir dos años de pandemia libre de enfermarse, contrajo el virus de la COVID-19 al estar en contacto con una persona cercana a ella que dio positivo. De hecho, la exchica reality prefirió tomar sus medidas de seguridad y hacer cuarentena en su cuarto con su pareja Sebastián Lizarzaburu, ya que fue con quien más estuvo expuesta, mucho antes de conocer cuáles eran sus resultados de las pruebas.

La pareja ha ido contando, con el pasar de los días, lo tranquilo que está su salud a diferencia de muchas personas que han fallecido a causa de este proceso viral; sin embargo, siempre han resaltado que todo esto fue porque ya contaban con sus dosis completas de las vacunas. Al parecer, no están viviendo nada grave, pero hoy viernes 8 de abril, la conductora preocupó a sus seguidores al revelar qué había notado distinto en su organismo.

En ese sentido, la empresaria Andrea San Martín manifestó: “Bueno, como se habrán dado cuenta, no tengo ningún síntoma. Solamente me empezó a molestar la garganta, que era lo único que tuve durante los días más críticos, pero algo sí les voy a decir. No puedo respirar igual. O sea, es como algo en el pecho, te cansas de hablar mucho, ya no tienes el mismo físico. Eso sí he notado bastante distinto”.

Andrea San Martín ya no soporta ver todo el día a Sebastián Lizarzaburu

La modelo Andrea San Martín y su novio Sebastián Lizarzaburu contaron el pasado sábado 2 de abril que estaban encerrados en una habitación del departamento en donde viven junto a las dos hijas de la empresaria porque ambos dieron positivos a una prueba de la COVID-19.

Es por ello que durante todo este tiempo han estado juntos sin separarse porque la situación lo amerita y, a pesar que han hecho de todo para no aburrirse, la exchica reality confesó lo siguiente: “La próxima semana huiremos el uno del otro. Ya lo vi mucho”.

Andrea San Martín cuenta que no se ha bañado varios días por tener la COVID-19

Luego de comunicar a sus seguidores que dio positivo a una prueba contra la COVID-19, la modelo Andrea San Martín ha ido subiendo a sus historias en su cuenta oficial de Instagram sobre qué come y las series que ve en la plataforma de streaming Netflix para entretenerse mientras pasa su cuarentena, pero por todo eso descuidó su limpieza personal.

Es por ello que manifestó: “Hoy sí me voy a dar un duchazo, que ya… no me he bañado todos los días; me voy a lavar el pelo, me voy a poner mascarillas. Necesito empezar a darme vida y a moverme porque es angustiante estar encerrados así”.