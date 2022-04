Yaco Eskenazi lamenta violencia en protestas contra Pedro Castillo: “Nos vamos a hundir más”

Yaco Eskenazi no fue ajeno a la crisis política, social y económica que vive el Perú tras las diversas manifestaciones de transportistas en distintos puntos del país. El presentador de televisión hizo un llamado a los ciudadanos para que estén unidos y se detengan los actos de violencia que se han visto en estos días de protesta contra Pedro Castillo.

“Antes que nada quiero decir que la violencia no lleva a nada, si los peruanos no estamos unidos y nos violentamos, nos vamos a hundir más. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que sacar al Perú adelante , no podemos jalar la cuerda, unos para un lado y otros para el otro, todo tenemos que jalar para el mismo lado”, detalló para Trome.

En esa misma línea, pidió a los políticos dejar sus cargos por el bien del país. “Los que tengan que dar un paso al costado que, simplemente, lo hagan por el bien del Perú. No se trata de quién está en el poder, se trata de pensar en el pueblo, en la gente que más lo necesita”.

Exchico reality no descarta tener un tercer hijo con Natalie Vértiz

El conductor de “En esta cocina mando yo” aseguró que su esposa cambió de opinión respecto a tener un tercer hijo. Sin embargo, Yaco Eskenazi espera que sea una niña. “Hasta hace unas semanas, cuando a Natalie le preguntaban por un tercer embarazo, decía un rotundo ‘no’, que no había chance, pero hace poco dijo que había esa posibilidad, así que eso me ha puesto contento, pues sueño con tener una niña”, señaló para “Estás en todas”.

Yaco Eskenazi feliz porque Natalie Vértiz está considerando tener otro bebé. Foto: Natalie Vértiz/Instagram

Yaco Eskenazi respalda a Natalie Vértiz tras conducir EEG

El exintegrante de “Esto es guerra” defendió con todo a su esposa Natalie Vértiz de las criticas tras asumir el cargo de presentadora del reality de América TV. Mediante un post en su cuenta de Instagram, Yaco Eskenazi expresó todo su apoyo a la modelo. “Mi reina, sigamos disfrutando juntos para siempre”, escribió al lado de una fotografía donde aparecen los dos sobre el escenario de EEG.