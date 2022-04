Vania Bludau se separa definitivamente de Mario Irivarren: “Ahora sí me voy”

Vania Bludau y Mario Irivarren confirmaron el fin de su relación este 29 de marzo; posterior a esto, varios medios de comunicación especularon que la popular pareja retomaría su romance con el tiempo, e incluso, la modelo afirmó que aún estaba enamorada del ex chico reality.

Sin embargo, fotografías en las redes sociales de Vania confirmarían la separación definitiva entre ambos. A través de su cuenta oficial en Instagram, la publicista dejó entreveer que residirá en otro país y se disculpó con sus seguidores por la ausencia en sus historias.

¿Qué dijo Vania Bludau?

Este miércoles 6 de abril, la modelo fotografió varias maletas y viajó a Estados Unidos, país donde reside y en el que tramita su residencia.

“Ahora sí me voy... perdón, si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días, gracias a todos por sus mensajitos. Love you all (los amo a todos)”, se lee en la segunda historia de Instagram, en la que se puede ver la ventana de un avión.

Vania Bludau se despide del Perú. Foto: Instagram.

Mario Irivarren niega infidelidad

El excombatiente fue invitado al set de “América hoy” y reveló detalles de su ruptura amorosa con Vania Bludau. Brunella Horna mencionó que podría tratarse de un tema de infidelidad entre ambos y Mario Irivarren le aclaró que “la cosa no va por ahí”. Asimismo, mencionó que tenía conocimiento del comunicado que publicó su expareja.

Vania Bludau emite comunicado de separación

Vania Bludau expresó su tristeza en Instagram y contó a los usuarios que considera muy difícil informar a sus fanáticos sobre la ruptura.

“Actué mal al tratar de fingir frente a la cámara y creo que no me salió bien. Lo siento. Hacer estos anuncios públicos de un tema tan personal es tedioso y triste, pero es lo correcto”, escribió. Sin embargo, en las últimas líneas de la publicación, la modelo peruana evidenció que aún estaría enamorada de Mario Irivarren.