Tessy Linda delata a Néstor Villanueva y le advierte: “Calladito está mas bonito, pierde si habla”

Tessy Linda ya confirmó que tuvo un romance con Néstor Villanueva mientras el cantante mantenía una relación con Flor Polo; sin embargo, ella no está conforme con estas revelaciones. Este jueves 7 de abril, “Amor y fuego” mostró chats comprometedores entre ella y el yerno de Susy Díaz.

Este 4 de abril, la bailarina se presentó en el programa de Gigi Mitre y Rodrigo González y, antes de aparecer en el set, Tessy Linda —junto a sus amigas— arremetió contra Nestor Villanueva.

Tessy Linda se confesó en vestuarios de “Amor y fuego”

“Nunca va a contar. Él va a morir en su ley. Nunca lo va a decir, nunca lo va a aceptar. Lo conozco tan bien. Con lo cínico que es, es capaz de decir: ‘No, miente’. Ahí saco su packsito. Calladito está mas bonito, pierde si habla”, mencionó Tessy Linda, incómoda cuando Villanueva la negó en un programa.

Sofía Cavero respalda a Tessy Linda

La artista reveló íntimos audios que, según ella, pertenecen al mes de febrero cuando el cantante intentaba reconciliarse con Flor Polo. Sin embargo, Tessy Linda aclara que el ampay de Sofía Cavero y Néstor Villanueva “no se iba a dar”.

“Ese día yo conversé con él porque era mucha su insistencia entonces me hace una videollamada que yo respondo y le comenté que ya estaba saliendo con una persona”, dijoTessy.

Por otro lado, Sofía Cavero también dio su versión de ese ampay: “Yo fui a tomar. Yo no lo veo a Néstor como un Brad Pitt como para ir por él ¿me entiendes? Yo también tengo mi jale. Yo he ido a brindar porque me invitó Jesulín, incluso me dice que hay dos amigas más”.

“Con la señorita Tessy todo bien. Que hable lo que tenga que hablar, me parece muy bien. Yo no me meto con ella ni con nadie, pero que no digan que yo fui segunda opción”, agregó.