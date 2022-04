‘Robotín’ explica la razón de su distanciamiento con Dayanita y le pide tener humildad

Lo cuenta todo. ‘Robotín’ rompió su silencio y respondió a Dayanita, luego que la actriz cómica se ausentara en una de las presentaciones que ambos tenían pactado. En un informe de “Magaly TV, la firme”, emitido este 6 de abril, el carismático personaje contó por qué se distanció de su compañera.

Negó que haya insultado a su colega y dijo que se alejaron luego del incidente. También, recordó que él la apoyó en el cumpleaños de uno de sus familiares.

“ Me plantó en un (evento) prosalud, si hubiese sido un show para mí, normal, pero fue un prosalud y eso es lo que indigna. Ya pasaron años, la ‘señito’ que en paz descanse, pero ella nunca llegó”, dijo el comediante.

Robotín. Foto: YouTube/B&H Podcast

‘Robotín’ señala falta de humildad de Dayanita

Habló sobre el valor de la humildad, refiriéndose a Dayanita. Aseguró que desde ese momento se dio cuenta de que había cambiado su actitud.

“Yo creo como que vuela alto, como que (está) un poquito alzadita”, precisó. “Ella viene de la calle, yo pienso que la humildad es la base de todo artista, pero ella se está olvidando esa palabra. Está mirando desde muy arriba a las personas, entonces, si sigues así la caída va a ser muy dura”, añadió el personaje de la farándula.

¿Qué dijo Dayanita?

La integrante de “JB en ATV” contó en una entrevista con ‘Chiquiwilo’ el mal momento que vivió con ‘Robotín’. Según ella, él intentó de “ningunearla”.

“Sí, he trabajado con ‘Robotín’ y ‘Robotina’, pero no tengo buena química con ellos. Pasó un intercambio de palabras, pero yo prefiero mantenerme al margen. No es novedad que me digas que ‘Robotín’ habló mal de mí”, relató en la charla.

“Él me invitó a un show antes que inicie la pandemia y por temas de grabación del programa (JB en ATV), yo no pude llegar, pero sí me reventaron el teléfono, le dije que no iba a llegar y que me disculpe. Entonces, empezó a sacar por las redes sociales que soy una malagradecida, me insultó y me dijo de todo”, añadió la humorista.