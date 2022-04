¿Qué fue de Poly Ávila, la ex chica reality que se fue del Perú después de 8 años?

A pesar de que ya no radica en Perú, Poly Ávila aún es una de las figuras más reconocidas de los realities nacionales. Gracias a su participación en “Combate”, la argentina logró ganarse una legión de fans que hasta hoy se mantiene al pendiente de ella. Por eso, en esta nota te contamos qué fue de la vida de la modelo y ex chica reality tras su salida de nuestro país.

¿Quién es Poly Ávila?

Poly Ávila es una modelo argentina, conocida mayormente por haber sido integrante de “Combate” por varios años. El 2018 debutó en la conducción, junto a Mario Hart y Luciana Fuster, en el bloque de espectáculos del noticiero matutino de ATV y más tarde fue presentadora de “Comando”, espacio transmitido por Viva TV.

En cuanto a su vida privada, la joven conoció en el set del reality de ATV al modelo André Castañeda, con quien inició una relación sentimental que duró tres años.

Un dato importante es que ella denunció haber sido dopada durante una reunión que se realizó a fines de enero del 2019. En dicho evento también estuvieron presentes otras dos conocidas figuras: Nicola Porcella y Claudia Meza.

Poly Ávila vive en Argentina. Foto: Poly Ávila/ Instagram

Su paso por Combate y otros realities en Perú

A lo largo de su estadía en el Perú, Poly Ávila formó parte de conocidos realities, como “Bienvenida la tarde”, “Los reyes del playback” y “Combate”.

Durante su permanencia en el programa conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, la modelo compartió con otros conocidos personajes de la farándula, entre ellas Alejandro Benites ‘Zumba’, Said Palao, Pancho Rodríguez, Ducelia Echevarría, Duilio Vallebuona y Jota Benz.

Poly Ávila durante su paso por "Combate". Foto: La República

¿Por qué se fue del Perú?

En noviembre del 2020, Poly Ávila abandonó el Perú y regresó a su natal Argentina para empezar una nueva vida. “Estoy recibiendo tantos mensajes, tan bellos mensajes y estoy muy emocionada... Faltan ocho días para que me vaya. Son ocho años en los que conocí gente maravillosa”, expresó mediante un mensaje de despedida en Instagram.

La ex chica reality explicó que decidió dejar nuestro país porque anhelaba mucho volver a estar al lado de su familia , ya que había pasado 8 años sin poder compartir momentos especiales con ellos.

Poly Ávila anunció que se iría del Perú. Foto: Poly Ávila/ Instagram

¿A qué se dedica ahora?

Tras su llegada a Argentina, Poly Ávila empezó a estudiar docencia y lo hizo saber a sus seguidores a través de las redes sociales. Además, sacó al aire un podcast llamado “Intensas al mango” (vigente hasta octubre del 2021), en el que hablaba sobre la vida, el amor, el sexo y más.

Poly también encontró el amor en un tatuador de nombre Simón, a quien conoció por Tinder en abril del 2020. “Siempre soñé con compartir risas y sueños con alguien, un compañero, y si pudiera describir lo que este pibe me hace sentir me entenderían. Desde el 22 de abril no hubo un solo día en que no me haga reír”, relató vía Instagram.