Pedro Moral niega separación de su esposa: “Qué irresponsables en poner una noticia falsa”

¡Pedro Moral no se aguantó nada! El exprometido de Sheyla Rojas, quien a inicios de año compartía los mejores momentos de su boda a través de sus plataformas, negó problemas en su matrimonio y encaró a un diario local por decir que estaría separado de su reciente esposa.

¿Qué dijo Pedro Moral sobre su supuesta separación?

Durante la tarde del jueves 7 de abril, Pedro Moral sorprendió a los cibernautas al publicar en su cuenta de Instagram una portada de un popular diario peruano, en el que se ponía en duda la continuidad de su matrimonio con Fabiola Garavito. El empresario puso un gráfico delante de este titular, en el que se leía “fail” (error en español).

En la siguiente historia que compartió, puso una foto de su boda y escribió: “Qué irresponsables en poner una noticia tan falsa. La única manera de separarme de mi esposa es muriéndome”. De esta forma, el exnovio de Sheyla Rojas dejó en claro que no había ningún problema entre él y su pareja.

Pedro Moral niega haberse separado de su esposa Fabiola Garavito. Foto: Instagram

Horas antes, el mismo medio había sacado una nota, en la que sugería que Moral estaba subiendo “misteriosos mensajes” que, supuestamente, eran para su pareja. “Cuando vayas a fallarme procura no necesitarme nunca más” y “Me hice adicto a no contarle nada a nadie; y disfrutarlo o sufrirlo yo solo”, son algunas de las frases que se pueden leer.

¿Qué dijo Sheyla Rojas sobre el matrimonio de Pedro Moral?

En una reciente entrevista para el programa de Magaly Medina, Sheyla Rojas habló sobre la noticia de que su expareja Pedro Moral se iba a casar. Además, aprovechó para mandarle un mensaje: “Yo tengo mucho que agradecerle. Por más que me hayan dicho lo que me hayan dicho, yo agradezco lo que viví con él, las experiencias y aprendizajes que me dejó. (...) La verdad es que le deseo todas las felicidades del mundo, qué bueno que se haya casado”.