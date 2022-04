Lyn May asegura que Anitta le robó el baile: “Me copian porque no saben hacer nada”

La reconocida actriz de cine y vedette mexicana Lyn May acusó a la cantante brasileña Anitta de plagiarle el sensual paso de baile que destaca en su reciente y exitosa canción “Envolver”. El tema viene causando furor en la plataforma de TikTok y ya son muchas las famosas que se graban imitando el icónico movimiento de cadera de la artista brasileña.

En tal sentido, durante declaraciones para la prensa mexicana, la vedette May señaló: “ Ella (Anitta) me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada ”. Además, la actriz no dudó en demostrar su contorneo de cadera frente a las cámaras.

En otro momento, la artista mexicana declaró a los medios locales que no se perderá la tan esperada presentación en México de Bad Bunny, en diciembre próximo. Asimismo, expresó que mostrará sus envidiables pasos de baile porque comentó que “perrear” es lo suyo.

Mamás de Advíncula y Yotún realizaron trend de Anitta junto a Mariella Zanetti

Durante el programa” El reventonazo de la chola”, Mariella Zanetti y las mamás de los mundialistas Luis Advíncula y Yoshimar Yotún se animaron a realizar el famoso baile de Anitta.

“Ustedes me siguen nomás. Primero nos sacamos los tacos y música, maestro”, dijo Zanetti. Acto seguido hicieron este reto de TikTok. Comenzó la música y las tres bailaron hasta tocar el suelo sorprendiendo a todos en el set. Finalmente, fueron felicitadas por los cómicos asistentes al show y Mariella aseguró que les daría un premio.