¿Quién es ‘La Tacacha’, la mejor amiga de La Uchulú y por qué dejaron de grabar en YouTube?

Durante los últimos años, personajes que surgieron gracias a la exposición de las redes sociales alcanzaron la fama en televisión nacional, como fue el caso de La Uchulú. La influencer comenzó a publicar diversos videos junto a ‘El Chamuco’ o ‘La Tacacha’ en sus plataformas digitales y con el pasar del tiempo fue ganándose la atención del público gracias a sus divertidas ocurrencias.

No obstante, y justamente gracias a la popularidad conseguida, los tres siguieron por caminos separados, y hoy ofrecen diversas propuestas para sus seguidores. Instagram, TikTok, YouTube, entre otros, son las redes utilizadas por estos creadores de contenidos que además han conseguido una inyección económica importante en sus vidas.

¿Porqué ‘La Tacacha’ se alejó de La Uchulú

En su momento, Caleb Tangoa Meléndez, más conocida como ‘La Tacacha’, se hizo popular como la mejor amiga de “La Uchulú”, pero tras el ingreso de esta última a “El Reventonazo de la Chola”, decidió incursionar en el mundo artístico por su propia cuenta y así hacerse de un nombre a sus cortos 20 años.

“‘La Tacacha’ era un nombre ficticio. Iniciamos cuando La Uchulú me dijo para grabar un sketch conmigo y lo acepté. Cuando yo entré y grabé mi primer video, el público me empezó a llamar con ese nombre y decidimos que me quede con ese nombre artístico”, indicó a Diario Ímpetu en mayo del 2021.

Tanto Esau Reátegui como Caleb Tangoa no solo mantuvieron una buena relación durante la época en la que grababan videos, ambos se conocen desde la primera, por lo que su química fuera de las pantallas se notó delante de las mismas.

‘La Tacacha’ asegura que no le guarda rencor a La Uchulú

Desde su separación artística, “La Tacacha” aseguró que ha dejado de tener comunicación con La Uchulú debido a sus constantes actividades. Sin embargo, Caleb afirmó que le desea lo mejor y hasta confesó que cuando la vio por primera vez en televisión, se le escaparon algunas lágrimas.