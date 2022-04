Kike Suero feliz por el nacimiento de su hijo con Vicky Torero: “Está sanito y es hermoso”

Kike Suero dejó en el pasado los duros problemas familiares tras ser denunciado por tocamientos indebidos a una de sus menores hijas para celebrar que se volvió padre nuevamente. El cómico contó que su heredero Alejandro, fruto de su relación con Vicky Torero, nació por cesárea y está sanito.

“Mi hijo Alejandro nació por cesárea, sanito y es hermoso, así que estoy feliz. Ya estoy en casa con Vicky y mi bebé, a quienes recibí con mariachis”, reveló para Trome.

Artista emocionado con el nacimiento de su hijo

En noviembre de 2021, el humorista reveló que estaba emocionado con la pronta llegada de su bebé. “Va a ser mi décimo hijo, contando los dos pequeños de Vicky, a quienes los considero como mis hijos, pues viven con nosotros. Los mayores ya tienen su vida hecha, pero siempre estoy pendiente de ellos, nunca dejarán de ser mis pequeños y, claro, estoy extrañando a mis tres pequeñitas, solo espero que el tiempo me permita volver a abrazarlas”, señaló al diario Trome.

Kike Suero expresó estar contento con su programa radial, ya que hace unos meses nadie apostaba por él. Foto: Kike Suero/Facebook.

Kike Suero llora tras perder la tenencia de sus hijas

Luego de que se diera a conocer que la denuncia en contra del comediante por tocamientos indebidos fue archivada por la Fiscalía, Kike Suero se pronunció al respecto, ya que su expareja Geraldine Quezada fue quien lo acusó en mayo del 2020.

Tras ello, se dio inicio al proceso de investigación y él perdió la tenencia de sus tres hijas.

El artista junto a su abogado ofreció una conferencia de prensa, el pasado 11 de marzo, donde aclaró los motivos por los cuales la denuncia fue archivada luego de dos años. Asimismo, lamentó no poder ver a sus hijas, fruto de su relación con Quezada. “Dos años he estado privado de ver a mis hijas, eso duele, adoro a mis hijas (....) Me da impotencia pasar todo lo que he pasado, tantas mentiras. Jamás me despedí de ellas”, acotó.