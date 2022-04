Kate Candela finaliza su relación con Kervin Valdizán tras 4 años juntos

Terminó una etapa. Kate Candela contó que terminó con el coreógrafo Kervin Valdizán, luego de 4 años de relación. La cantante de salsa puso fin al vínculo con su compañero en términos que ella quiso mantener reservados. Señaló que está enfocada ahora en sus proyectos dentro de la música.

En entrevista con un medio local, fue consultada sobre su publicación en Instagram donde confirma su nuevo estado sentimental. “Toda separación es complicada, pero hoy en día te puedo decir que he aprendido que la vida está llena de momentos... y ese momento complicado ya pasó”, comentó la artista.

Kate Candela, cantante: Kate Candela/Instagram.

Descartó una posible reconciliación con el coreógrafo. “ Necesito que todos mis sentidos estén enfocados en mi proyecto pues tengo muchas metas pendientes. Por ahora, solo quiero disfrutar de mi trabajo, mi familia y amistades”, aseguró.

Acotó que su ruptura no se debe a terceras personas en el romance que tuvieron. “Si fuese así, creo que no tendría pena en decirlo (que le fueron infiel). Sin embargo, tengo la imagen de Kervin como un caballero y excelente persona”, agregó Candela a Trome.

¿Buenos términos?

Kate respondió sobre los problemas que ellos afrontaron el tiempo que estuvieron juntos. Evitó responder si aún mantiene conversaciones con el joven.

“Fueron 4 años con altos y bajos, como en toda relación, pero siempre estuvimos el uno para el otro. No es que hoy hablemos con normalidad, simplemente estamos viviendo el proceso de separación y quién sabe más adelante todo sea distinto”, dijo la cantante.

No le cierra las puertas al amor

Finalmente, resaltó que no le cierra las puertas al amor en un futuro. De momento, está concentrada en su trabajo y bienestar.

“Por ahora, sinceramente... no estoy interesada en conocer a alguien, tampoco estoy decepcionada del amor. En mi vida, he tenido personas extraordinarias que me han acompañado y me han brindado momentos únicos”, sentenció.