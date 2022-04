Jennette McCurdy, actriz de “iCarly”, relata abusos que sufrió en su libro “Me alegro de que mi mamá muriera”

Jennette McCurdy se alejó de las luces y las cámaras en 2013, a los 21 años, a pesar de la gran popularidad que obtuvo por su actuación en la no menos famosa serie de Nickelodeon “iCarly”. La razón detrás de tal decisión se pensó que se debía a la muerte de su madre Debra McCurdy, a causa del cáncer.

No obstante, el verdadero motivo era más perturbador, según lo explica la actriz en su libro próximo a estrenar: “I’m glad my mom died” (Me alegro de que mi mamá muriera, en español).

“Estoy realmente emocionada de anunciar que mis memorias estarán disponibles el 9 de agosto de 2022. Me reí y lloré mucho mientras las escribía y estoy orgullosa de lo que se ha convertido” , anunció el Instagram, el 4 de abril.

“I’m glad my mom died” de Jennette McCurdy

En octubre de 2021, Jennette McCurdy confesó al mundo el abuso al que era sometida por su madre, lo que la llevó a desarrollar trastornos alimenticios.

Ahora, en “I’m glad my mom died” profundiza en el impacto que tuvo para ella vivir desde muy joven experiencias tan traumáticas.

“ Fue importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que sufrí durante mi tiempo como joven intérprete. Siento que no tenía las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesarios para hablar por mí misma en ese entonces, por lo que este libro es una forma de honrar esa experiencia y dar voz a mi antiguo yo, también de alentar a los jóvenes a hablar por sí mismos”, escribió Jennette McCurdy.

Debra McCurdy, madre de Jennette McCurdy, falleció en 2013 a causa de un cáncer. Foto: captura People

Jennette McCurdy: “Quería capturar el humor de la tragedia”

Uno de los aspectos visuales que captan la atención en la portada de “I’m glad my mom died” es la representación de las cenizas de Debra McCurdy, la madre de la actriz.

“El confeti derramándose de una urna me pareció una buena forma de capturar el humor de la tragedia, pero sabía que no quería ir tan lejos como para tirar el confeti o saltar en el aire con una gran sonrisa en mi rostro que pueda leerse como frívolo. Al final, elegí una expresión facial que creo que se lee como sincera, un poco de dolor y un poco de esperanza”, dijo Jennette McCurdy en declaraciones para EW.