Jazmín Pinedo emocionada por sus clases de publicidad: “Con el tiempo mi camino se desvió”

Orgullosa. Jazmín Pinedo se tomó un tiempo para contestar algunas de las preguntas de sus seguidores mediante sus redes sociales, donde contó cómo le va en sus primeras clases de publicidad. La ex chica reality aseguró estar muy contenta porque es una carrera que ha elegido cuando era muy pequeña.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Chinita’ dejó abierta la caja de preguntas para interactuar con los cibernautas. Una de las dudas que se animó a contestar fue: “¿Qué se siente estudiar publicidad y aparecer en ella?”.

“Qué buena pregunta, nunca me la han hecho y es algo en lo que yo pienso mucho. Cuando yo era muy jovencita ya sabía que quería estudiar publicidad y con el tiempo mi camino se desvió y terminé apareciendo en ella. Hoy tener la oportunidad de estar detrás y adelante es enriquecedor” , expresó.

Modelo molesta con disturbios en el paro de transportistas

La influencer fue una de las figuras públicas que se mostró en contra de los disturbios ocasionados durante el paro nacional de transportistas iniciado el pasado 4 de abril. Además, criticó a los vándalos que se han colado en las manifestaciones por las principales calles del Centro de Lima. “¿Por qué atacarnos entre nosotros? Acaso aún no entendemos quién es el responsable. Cómo dueles, Perú”, escribió en su cuenta de Twitter.

Jazmín Pinedo indignada con el vandalismo producido durante el paro de transportistas. Foto: Jazmín Pinedo/Twitter

Jazmín Pinedo cuestiona a Pedro Castillo

El discurso de Pedro Castillo frente a los ciudadanos de Puno, donde les dijo que no debían sentirse inferiores por no vivir en distritos acomodados de Lima, fue cuestionado por Jazmín Pinedo. “No debemos sentirnos menos que los que viven en San Isidro, Miraflores, en zonas pitucas”, mencionó. De inmediato, la ex chica reality arremetió contra el presidente. “Qué tal discurso de división, complejo y resentimiento y viene del presidente. Nadie es más o menos que nadie, mucho menos por el lugar en el que vive”.